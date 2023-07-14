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Devlet Bahçeli'nin emekliye ek zam talebi Mehmet Şimşek'ten döndü! Şakkadanak Necmettin Batırel açıkladı

Devlet Bahçeli'nin emekliye ek zam talebi Mehmet Şimşek'ten döndü! Şakkadanak Necmettin Batırel açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Yüzde 25 zam yetersiz görüldü. Emekliye 8 bin 77 TL seyyanen zam verelim" teklifi kabul görmedi. Emekliye zam yüzde 25 olarak Meclis'ten geçti. Bahçeli'nin talebinin geri döndürülmesinde Mehmet Şimşek'in kararının etkili olduğu iddia edildi.

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En düşük emekli maaşının enflasyonun altında da kalması milyonlarca kişiyi mağdur ederken, dün Meclis'ten geçen yasa ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilirken, emekli maaş zammı için yüzde 25 zam yapıldı. MHP lideri Bahçeli'nin "Emeklilere seyyanen 8 bin 77 TL seyyanen zam" talebi de gerçekleşmemiş oldu. 

Şakkadanak Batırel kulisleri yazdı

'Şakkadanak' olarak ünlenen Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı zam çağrısının kabul görmediğini açıkladı. Batırel, Bahçeli'nin çağrısının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in itirazı nedeniyle kabul edilmediğini yazdı. 

'Enflasyonda artışa yol açar' diye...

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Necmettin Batırel, "Milyonlarca emeklinin beklediği haber gelmedi. Bahçeli'nin talebine Mehmet Şimşek onay vermedi. Maaşlara seyyanen zam yapılmadı. Gerekçe: artış, enflasyona yol açar" dedi.

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