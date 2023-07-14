BIST 6.431
DOLAR 26,16
EURO 29,38
ALTIN 1.644,67
HABER /  SPOR

UEFA'dan Beşiktaş iyi haber, 3 Türk kulübüne ceza!

UEFA'dan Beşiktaş iyi haber, 3 Türk kulübüne ceza!

UEFA Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi, Beşiktaş'a iyi haber verdi. Başakşehir ve Konyaspor ceza aldı. Trabzonspor ise uzlaşma anlaşması imzaladı.

Abone ol

EFA Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi, 2022/23 sezonun ardından kulüpler ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "CFCB (Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi) Birinci Dairesi, 2022/23 sezonu boyunca 2019, 2020, 2021 ve 2022 mali yıllarını kapsayan başa baş gerekliğinin değerlendirmesini sonuçlandırdı. BU CFCB'nin kulüpleri eski kulüp lisanslama ve FFP düzenelemleri, 2018 baskısı temelinde son değerlendirişiydi." denildi.

İşte UEFA'nın kulüplerimiz ile ilgili yaptığı açıklamalar:

* Beşiktaş, belirlenen hedefi yerine getirdi. Beşiktaş'ın mali izlemesi gelecek sezon da devam edecek.

* Trabzonspor başa baş şartına uymadı ve uzlaşma anlaşması imzalandı. Bordo mavililer, 2 milyon euroluk mali katkı ödemeyi kabul etti. 300.000 euro sabit ve zorunlu bir ödeme iken, kalan 1.7 milyon euro'luk tutar anlaşmadaki hedeflere uymasına bağlı. Bu hedeflere ulaşılamaması durumunda ilave koşullu sportif tedbirler uygulanabilir.

* Başakşehir, 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri karşılayamadığı için 400 bin euro para cezasına çarptırıldı.

* Konyaspor, küçük çaplı başabaş açık bildirdi. 100 bin euro para cezası aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
‘Otağ’ orman yangınlarına karşı görev başında
‘Otağ’ orman yangınlarına karşı görev başında
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Sertaç Şanlı, sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Sertaç Şanlı, sağlık kontrolünden geçti
Sinop'ta akıl almaz vahşet! Damat, önce kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdü sonra evi yaktı
Sinop'ta akıl almaz vahşet! Damat, önce kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdü sonra evi yaktı
Amasya'da HES kanalında ceset bulundu!
Amasya'da HES kanalında ceset bulundu!
Miras kavgasında 2 kardeşini öldürdü tapu kadastro görevlisi ve yeğeni de ağır yaralı
Miras kavgasında 2 kardeşini öldürdü tapu kadastro görevlisi ve yeğeni de ağır yaralı
Menzil Şeyhinin oğlu kimdir? Menzil Şeyhinin kaç çocuğu var?
Menzil Şeyhinin oğlu kimdir? Menzil Şeyhinin kaç çocuğu var?
Atletizmde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 5 sporcu finale yükseldi!
Atletizmde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 5 sporcu finale yükseldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar! Yunanistan, Avrupa Birliği ve Putin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar! Yunanistan, Avrupa Birliği ve Putin...
15 Temmuz şehitleri kimler, kaç kişi şehit oldu? 15 Temmuz şehitleri isimleri tam listesi
15 Temmuz şehitleri kimler, kaç kişi şehit oldu? 15 Temmuz şehitleri isimleri tam listesi
Pentagon açıkladı: Misket bombaları Ukrayna’ya teslim edildi!
Pentagon açıkladı: Misket bombaları Ukrayna’ya teslim edildi!
Ahir dağında orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor
Ahir dağında orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor
Emniyet müdürleri ile hakim ve savcılara soruşturma açıldı! 'Yasadışı dinleme' ve 'suçluları kayırma...
Emniyet müdürleri ile hakim ve savcılara soruşturma açıldı! 'Yasadışı dinleme' ve 'suçluları kayırma...