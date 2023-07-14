UEFA'dan Beşiktaş iyi haber, 3 Türk kulübüne ceza!

UEFA Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi, Beşiktaş'a iyi haber verdi. Başakşehir ve Konyaspor ceza aldı. Trabzonspor ise uzlaşma anlaşması imzaladı.

Abone ol

EFA Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi, 2022/23 sezonun ardından kulüpler ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "CFCB (Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi) Birinci Dairesi, 2022/23 sezonu boyunca 2019, 2020, 2021 ve 2022 mali yıllarını kapsayan başa baş gerekliğinin değerlendirmesini sonuçlandırdı. BU CFCB'nin kulüpleri eski kulüp lisanslama ve FFP düzenelemleri, 2018 baskısı temelinde son değerlendirişiydi." denildi.

İşte UEFA'nın kulüplerimiz ile ilgili yaptığı açıklamalar:

* Beşiktaş, belirlenen hedefi yerine getirdi. Beşiktaş'ın mali izlemesi gelecek sezon da devam edecek.

* Trabzonspor başa baş şartına uymadı ve uzlaşma anlaşması imzalandı. Bordo mavililer, 2 milyon euroluk mali katkı ödemeyi kabul etti. 300.000 euro sabit ve zorunlu bir ödeme iken, kalan 1.7 milyon euro'luk tutar anlaşmadaki hedeflere uymasına bağlı. Bu hedeflere ulaşılamaması durumunda ilave koşullu sportif tedbirler uygulanabilir.

* Başakşehir, 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri karşılayamadığı için 400 bin euro para cezasına çarptırıldı.

* Konyaspor, küçük çaplı başabaş açık bildirdi. 100 bin euro para cezası aldı.