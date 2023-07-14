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Atletizmde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 5 sporcu finale yükseldi!

Atletizmde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 5 sporcu finale yükseldi!

Finlandiya'da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5 milli sporcu, finalde yarışma hakkı kazandı.

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Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Espoo kentindeki organizasyonda ikinci gün müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Şampiyonada milli sporculardan disk atmada Özlem Becerek, 56,23 metreyle grubunu birinci bitirdi ve finale yükseldi. Üç adım atlamada Batuhan Çakır 15,96, Mesut Bülbül ise 15,33 metrelik dereceleriyle finale kalma başarısı yakaladı.

Cirit atmada Esra Türkmen, 55,77 metrelik derecesiyle grubunu ikinci, Münevver Hancı da 51,43 metreyle grubunu altıncı bitirerek finalde yarışma hakkı elde etti.

Organizasyon, 16 Temmuz Pazar günü sona erecek.

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