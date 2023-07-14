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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar! Yunanistan, Avrupa Birliği ve Putin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar! Yunanistan, Avrupa Birliği ve Putin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nden çıkarken gazetecilerin sorularını cevapladı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- (Tahıl koridoru) Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Tahıl koridorunun uzatılması konusunda hemfikiriz.

- (Avrupa Birliği) Şu anda beklentimiz AB kanadından beklentilerin cevabını almak. Görüşme yaptığımız tüm AB liderleriyle bunu etraflıca konuşma yaptık. Kendilerinden bu konuda 52 yıldır kapıda beklenilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımlar bekliyoruz dedik.

- (Yunanistan ile ilişkiler) Biz iki komşu ülkeyiz. Miçotakis ve biz yeni bir Seçim geçirdik. Seçim kazanan iki lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları bir Batı Trakya ile ilgili konular bunları aşalım istedik. Müftülerle ilgili konu bunları aşalım istedik. Özellikle büyükelçilerimizin bu konuda karşılıklı yapacakları görüşmelerle ön hazırlıkları yapacaklar, Dışişleri bakanları hazırlıkları yapacaklar, daha sonra biz liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları atacağız.

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