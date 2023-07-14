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Çayın tadı iyice kaçtı! Çaya son bir ayda ikinci zam geldi

Çayın tadı iyice kaçtı! Çaya son bir ayda ikinci zam geldi

Çaykur, çayın tadını iyice kaçırdı. Haziran başında yapılan yüzde 43 zammın ardından çaya bir zam daha geldi. Çaykur, kuru çay fiyatına yüzde 9,5 zam yaptı. Böylece bir ayda çaya yüzde 56.6 zam gelmiş oldu

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Haziran başında yapılan yüzde 43 zammın ardından çaya bir zam daha geldi. Çaykur, kuru çay fiyatına yüzde 9,5 zam yaptı. Bloomberg HT'deki habere göre, kuru çay fiyatlarına 8 Haziran'dan bu yana toplam yüzde 56,6 zam yapılmış oldu. Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.

Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs'ta Rize'de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Erdoğan, “Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamaların ardından kuru çay fiyatlarına art arda zam geldi.

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