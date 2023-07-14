BIST 6.411
DOLAR 26,18
EURO 29,38
ALTIN 1.649,90
HABER /  EKONOMİ

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı! Ekonomistler ne bekliyor faiz kararı ne olacak?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı! Ekonomistler ne bekliyor faiz kararı ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.

Abone ol

AA Finans'ın, 20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.

Yüzde 15'e yükseltilmişti

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko ABD'li oyuncu Nate Sestina'yı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Beko ABD'li oyuncu Nate Sestina'yı kadrosuna kattı
Pulitzer ödüllü gazeteciden şok iddia! "Erdoğan, Biden'den IMF kredisi" sözü aldı
Pulitzer ödüllü gazeteciden şok iddia! "Erdoğan, Biden'den IMF kredisi" sözü aldı
Buse Arslan kimdir, kaç yaşında? Kuruluş Osman Aygül Hatun kiminle evlendi, kocası kim?
Buse Arslan kimdir, kaç yaşında? Kuruluş Osman Aygül Hatun kiminle evlendi, kocası kim?
BBP Genel Başkanı Destici, biçerdöverle buğday hasadı yaptı!
BBP Genel Başkanı Destici, biçerdöverle buğday hasadı yaptı!
Sinop'ta yangın çıkan evde karı kocanın cesedi bulundu! Gözaltına alınan şoke etti
Sinop'ta yangın çıkan evde karı kocanın cesedi bulundu! Gözaltına alınan şoke etti
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı: Bir gazi olarak hakkımı helal etmiyorum
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı: Bir gazi olarak hakkımı helal etmiyorum
Özbekistan'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mirziyoyev, yemin ederek görevine başladı!
Özbekistan'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mirziyoyev, yemin ederek görevine başladı!
Karabük'te korkunç olay: Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu! Annenin ifadesi dehşete düşürdü...
Karabük'te korkunç olay: Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu! Annenin ifadesi dehşete düşürdü...
Milli Sarayları yılın ilk 6 ayında 3 milyon 806 bin 297 kişi ziyaret etti!
Milli Sarayları yılın ilk 6 ayında 3 milyon 806 bin 297 kişi ziyaret etti!
Öcalan sözleri nedeniyle Merdan Yanardağ için istenen ceza belli oldu
Öcalan sözleri nedeniyle Merdan Yanardağ için istenen ceza belli oldu
Avrupa, 15 Temmuz'un 7'nci yılında FETÖ üyelerinin barındığı adres olmayı sürdürüyor!
Avrupa, 15 Temmuz'un 7'nci yılında FETÖ üyelerinin barındığı adres olmayı sürdürüyor!
Çağrı Şensoy kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Çağrı Şenşoy eşi kim, kiminle evlendi?
Çağrı Şensoy kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Çağrı Şenşoy eşi kim, kiminle evlendi?