BIST 6.418
DOLAR 26,19
EURO 29,40
ALTIN 1.650,23
HABER /  MEDYA

Öcalan sözleri nedeniyle Merdan Yanardağ için istenen ceza belli oldu

Öcalan sözleri nedeniyle Merdan Yanardağ için istenen ceza belli oldu

Bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle tutuklanan Merdan Yanardağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Yanardağ’ın 2 ayrı suçtan 10,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, Yanardağ'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Yanardağ 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Abone ol

Bir televizyon kanalında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Merdan Yanardağ’ın 20 Haziran 2023’de katılmış olduğu televizyon programında yapmış olduğu açıklamaların yer aldığı videonun 25 Haziran 2023’de sosyal medyada paylaşıldığı ve konuya ilişkin re’sen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Terör örgütü liderini yüceltip eylemlerinden övgüyle bahsettiği anlatıldı
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Yanardağ’ın programda söylediği sözleriyle toplumda infial oluşturan, iç acıtan, insanları derinden rahatsız eden suçları işleyen ve kesinleşmiş mahkeme kararıyla bu suçları işlediği sabit olan terör örgütü liderini yüceltip eylemlerinden övgüyle bahsettiği anlatıldı. Söz konusu sözlerin toplumda infial uyandırdığının aktarıldığı iddianamede, toplumun terör konusundaki hassasiyeti de göz önüne alındığında şüpheli Yanardağ tarafından kullanılan bu ifadelerin kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlike doğurabilecek nitelikte olduğu belirtildi.

İddianamede, örgüt liderini siyasi mahkum olarak değerlendiren ve rehin olarak tutulduğunu iddia eden açıklamaların bir bütün halinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya bu yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek nitelikte bulunduğu kaydedildi.

Ekimde hakim karşısında

Hazırlanan iddianamede şüpheli Merdan Yanardağ’ın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘suçu ve suçluyu övmek’ suçlarından toplamda 1,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame İstanbul 30.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Yanardağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ayrıca Yanardağ, 4 Ekim günü İstanbul 30.Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İlgili Haberler
Teröristbaşı Duran Kalkan Merdan Yanardağ’a sahip çıktı Merdan Yanardağ'ın Öcalan sözleri Tele 1'i yaktı RTÜK'ün kestiği ceza belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa, 15 Temmuz'un 7'nci yılında FETÖ üyelerinin barındığı adres olmayı sürdürüyor!
Avrupa, 15 Temmuz'un 7'nci yılında FETÖ üyelerinin barındığı adres olmayı sürdürüyor!
Çağrı Şensoy kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Çağrı Şenşoy eşi kim, kiminle evlendi?
Çağrı Şensoy kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Çağrı Şenşoy eşi kim, kiminle evlendi?
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Hotar'ın makam aracı Togg oldu!
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Hotar'ın makam aracı Togg oldu!
Erzurum'da beton pompasının çarptığı yaya ile araç sürücüsü öldü!
Erzurum'da beton pompasının çarptığı yaya ile araç sürücüsü öldü!
Sivas'ta 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu!
Sivas'ta 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu!
TİKA'dan Afganistan'da engellilere eğitim desteği!
TİKA'dan Afganistan'da engellilere eğitim desteği!
Anaokulunda dehşet! 25 öğrenciyi zehirleyip birini de öldürdü
Anaokulunda dehşet! 25 öğrenciyi zehirleyip birini de öldürdü
Londra Gatwick Havalimanı'nda 950 çalışan 8 günlük greve gidecek!
Londra Gatwick Havalimanı'nda 950 çalışan 8 günlük greve gidecek!
Sıcaklarda artan "samyeli" hastalığını "ala" ile karıştırmayın!
Sıcaklarda artan "samyeli" hastalığını "ala" ile karıştırmayın!
Sirozun tedavisi var mı, sirozun en erken belirtisi nedir?
Sirozun tedavisi var mı, sirozun en erken belirtisi nedir?
İstanbul İhracatçı Birlikleri, ilk yarıda 5 milyar 443 milyon dolarlık ihracat yaptı!
İstanbul İhracatçı Birlikleri, ilk yarıda 5 milyar 443 milyon dolarlık ihracat yaptı!
Adana'da PKK'nın "ateşin çocukları" yapılanmasına operasyon! 6 kişi gözaltında!
Adana'da PKK'nın "ateşin çocukları" yapılanmasına operasyon! 6 kişi gözaltında!