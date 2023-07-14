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Sivas'ta 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu!

Sivas'ta 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 gün önce kaybolan engellinin arazide cesedine ulaşıldı.

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Yalnızbağlar Mahallesi'ndeki evinden ayrılan zihinsel ve bedensel engeli 48 yaşındaki Y.T'den haber alamayan yakınları, durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

Yakınlarının da katıldığı arama çalışmalarında Y.T, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kayalık alanda ölü bulundu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Y.T'nin cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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