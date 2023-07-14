Dünya Motokros Şampiyonası, Afyonkarahisar'da yapılacak

FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da yapılacak.

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Motorsporları Merkezi'ndeki organizasyon 2-3 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Organizasyonun tanıtım toplantısı, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın katılımıyla Feriye Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar bu şampiyonayı çok sevdi. Motorsporları tutkunları da Afyonkarahisar'ı çok sevdi. Böylesine önemli bir etkinliğe, böylesine nitelikli şekilde ev sahipliği yapan bir şehrin yöneticisi olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Afyonkarahisar'ın potansiyeliyle kendisini çok şaşırttığını vurgulayan Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'ın çok yabancısı değildim, geliniyim. Eşim buralı. Göreve başladığımdan beri Afyonkarahisar, potansiyeliyle beni çok şaşırttı. Bizler tanıtım anlamında şehrin yöneticileri olarak ortak paydaşlarımızla şehri lider konuma getirmeye azimli şekilde çalışıyoruz. Şehrimizin potansiyeline her gün yenileri ekleniyor. Şimdiye kadarki 5 ev sahipliğinden birçok ödül ve unvan kazandık. Tekrar büyük heyecanla hazırlanıyoruz. Bir şehrin marka değerinin artmasının önemini hepimiz biliyoruz. Bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımıza da öncelikli olarak himayelerinden dolayı büyük bir teşekkür etmek istiyorum."

Mehmet Zeybek ise Afyonkarahisar'ın 8 bin yıllık geçmişi olan kadim bir şehir olduğuna dikkati çekerek, "Mermerin ve termalin başkentiyiz. Sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 11 tane çim sahamız, 2 tane sentetik sahamız, 2 tane de standartlara uygun yaptığımız sahalarla spor camiasının kamp için tercih ettiği ender illerin başında geliyoruz. Her yıl 80 ila 100 takımı misafir ediyoruz. Bu sene yurt dışından 25 takım rezervasyon yaptırdı. Şampiyonanın ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bekir Yunus Uçar da Afyonkarahisar ve Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük önemi bulunan bir organizasyon olacağına dikkati çekerek, "Biz çok genç bir federasyonuz ama gençliğine rağmen hizmet konusunda en ileri derecede olan ilk 7 federasyondan biriyiz. Bunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Gerek performans sporcusu yetiştirme gerekse medyada görünür olma konusunda iyi durumdayız. Cumhurbaşkanlığı himayesi almış olmak, bu berata sahip olmak özel bir duygu. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Genç kuşağa ulaşan, onlarla buluşan organizasyonlar çok daha değerli hale geldi. Biz çocuklara ulaşan, gençlerle buluşan bir motivasyona sahibiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.