Sakın bu saatlerde denize girmeyin! 44 derece olacak Meteoroloji uzmanı uyardı

ANTALYA'da sıcak hava dalgası etkisini artırırken, termometrelerin bugün ve yarın 43 ila 44 dereceleri göstermesi bekleniyor.

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Turizm sezonunun en hareketli günlerinin yaşandığı gözde turizm merkezi Antalya'da sıcaklıklar 40 dereceye kadar yükseldi.

"Yaklaşık 43 ila 44 dereceleri görmeyi bekliyoruz"

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, AA muhabirine, sıcak hava dalgasının etkili olduğu bölgede mevsim normallerinin 35 derece olduğunu söyledi.

Hava sıcaklıklarının artacağını belirten Gemici, "Sahil bandında özelikle minimum gece sıcaklıklarının 25, yüksek kesimlerde 16 derecelerde seyretmesini öngörüyoruz. Gündüz saatlerinde gerçekleşecek en yüksek sıcaklıklar Antalya'da bugün ve yarın görülecek. Bu günlerde yaklaşık 43 ila 44 dereceleri görmeyi bekliyoruz. Yapılan değerlendirmelere göre sahil bandında nem oranlarının yüzde 10'lara kadar düşmesini bekliyoruz. Nem oranının iç ve yüksek kesimlerde maksimum yüzde 50 ila 60 civarında gerçekleşmesini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Gemici, kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocukları, güneşin etkisinin en yoğun olduğu 11.00 ila 16.00 saatlerinde daha dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Türkay, sıcak hava dalgasının yoğun etki gösterdiği kentteki vatandaşlara uyarıda bulundu.

Türkay "Gün içerisinde olabildiğince serin ve gölge alanlarda kalınmalı, bol sıvı tüketilmeli, sık sık ılık duş alınmalı, hafif ve açık renk giysiler giyilmeli, ağır yiyecekler tüketilmemelidir. Denize girmek isteyenler ise gündüz saat 10.00'a kadar veya 15.00'ten sonra girmeli, güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınmalı ve yüksek düzeyde koruyucu faktörü bulunan güneş kremleri kullanmalıdırlar." dedi.