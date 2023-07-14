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KPSS sınav yeri nereden öğrenilir? 2023 KPSS sınav giriş yeri sorgulaması 2023

KPSS sınav yeri nereden öğrenilir? 2023 KPSS sınav giriş yeri sorgulaması 2023

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS ile ilgili detaylar sınava girecekler tarafından araştırılıyor. Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve KPSS sınav giriş belgesini yanında getirmesi zorunlu. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve sınav giriş belgelerini çıkartabilecek.

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KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı.

KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre KPSS KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS sınav yeri nasıl öğrenilir?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

ÖSYM tarafından yapılan saat bilgilendirmesi şu şekilde;

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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