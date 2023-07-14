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Ayasofya eski Başimamı Mehmet Boynukalın: 'Gerekiyorsa laikliği kaldırın'

Ayasofya eski Başimamı Mehmet Boynukalın: 'Gerekiyorsa laikliği kaldırın'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ‘Kız çocukları için ayrı okul açılabileceği' yolundaki açıklamalarıyla ilgili tartışma sürüyor. Daha önce laiklik konularında yaptığı çıkışlarla bilinen Ayasofya Camisi'nin eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın da tartışmaya girdi ve "Laiklik, kız çocukları için ayrı okul açılmasına engelse, o laikliği kaldırmak gerekir" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" dediğini belirterek, "Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" dedi. Bakan Tekin'in sözleri üzerine başlayan tartışma sürüyor. 

Mustafa Destici: 'Gerisi laf-ı güzaf' 

Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici de "Milli Eğitim Bakanımızın kız çocuklarımız için müstakil okullar açılmasıyla ilgili önerisine tereddütsüz katılıyor ve destekliyorum. Laiklik adı altında buna karşı çıkanların asıl niyetlerinin inanç-din düşmanlığı olduğunu biliyoruz. Binaenaleyh onların zırvalarına aldırmadan çalışmalar süratle başlatılarak önümüzdeki eğitim öğretim yılında hayata geçirilmelidir. Okullarımızın hangi türde ve ne şekilde olacağına TBMM, seçilmiş Cumhurbaşkanı ve hükümet, Çocuklarımızın hangi okula gideceğine de aileleri ve kendileri karar verir. Gerisi lafügüzaf…" ifadelerini kullandı.

O laikliği kaldırmak gerekir

Mustafa Destici'nin açıklamasını alıntılayan Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın ise laikliğin kaldırılması çağrısı yaptı.  Bakan Tekin'in sözlerini destekleyen ve paylaşımında açıkça laikliği hedef alan Boynukalın, "Laiklik, kız çocukları için ayrı okul açılmasına engelse, o laikliği kaldırmak gerekir" dedi.

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