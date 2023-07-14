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MEBBİS 2023 il içi öğretmen yer değiştirme tarihleri ve ihtiyaç listesi

MEBBİS 2023 il içi öğretmen yer değiştirme tarihleri ve ihtiyaç listesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan öğretmen yer değiştirme başvurusu MEBBİS ekranı üzerinde araştırılıyor. MEB takvimi ile belirlenen süreçlerde isteğe bağlı olarak il içinde ve dışında yer değişikliğine olanak sağlayan bu uygulama için araştırmalar hız kazandı. Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu yayımlandı. Tayin şartları gündemdeki yerini aldı. Öğretmen il içi atama takvimi 2023 ile başvuru tarihleri de belli oldu.

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Öğretmen il içi yer değiştirme 2023 ne zaman sorusu yanıtlandı. Temmuz ayı içerisinde tamamlanacak başvuru işlemleri sonrasında sonuçlar beklenmeye başlayacak. mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr üzerinden alınacak öğretmen yer değiştirme başvuru şartları, kontenjanları ve ihtiyaç listesi ile araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre bugün ekran başında yerler alındı. Peki, öğretmen yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…

Öğretmen il içi yer değiştirme başvuru tarihleri başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan öğretmen yer değiştirme takvimi kapsamında tayin başvuru tarihleri belli oldu.

İl İçi İsteğe Bağlı yer değişikliği başvuruları 13 Temmuz'da başlayacak-17 Temmuz günü saat 16.00'da sona erecek.

Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2023 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 6 Ekim 2023 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir

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