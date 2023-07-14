Seçim paraları nereden alınır, seçim paraları nasıl alınacak, belge gerekli mi?

Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına gitmiş ve cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullanmıştı. Türkiye'nin tüm illerinde kurulan sandıklarda binlerce kişi görev almıştı. Seçim güvenliği sağlamak için önemli rol alan seçim ve sandık görevlileri ücretlerinin ne zaman yatacağını merak ediyordu ve beklenen açıklama geldi. Seçim paraları her tur için ayrı olacak şekilde hesaplara yattı. Buna göre seçim paraları Ziraat Bankası'ndan ATM'den kimlik numarası ile alınacak.

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Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Seçimlerde ise binlerce vatandaş görev aldı. Seçim paraları hesaplara yattı. Her seçim için ödenen sandık görevli ücretlerini vatandaşlar Ziraat Bankasın'ndan ATM'den TC numaraları ile giriş yaparak alabilecekler.

Sandık görevlisi ücretleri nereye yatacak?

Sandık görevlisi ücretleri elden verilmiyor. Seçimde görev yapanlar ödemelerini bankalar aracılığıyla alıyor. Seçimde sandıkların büyük çoğunluğunda kamu kurumu çalışanları olduğu için sandık görevlisi ücretlerinin yatıp yatmadığını Ziraat Bankası veya Halkbank hesaplarını kontrol ederek öğrenebilirsiniz. Ayrıca Sandık görevlisi ücretlerini alabilmek için gişelerden kimlik ibrazı gereklidir. Konuyla ilgili bankaların müşteri hizmetlerinden gerekli bilgiler alınabilir.

Sandık görevlisi ücretleri ne kadar?

Sandık görevlisi ücretleri daha önce yapılan seçimlerde (2019) başkan ve üyeler için 261 TL olarak belirlenmişti. Memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanan sandık görevlisi ücretlerinin 867 TL olması bekleniyor.