Niğde'de Kayalıklarda mahsur kalan Alman dağcılar kurtarıldı

NİĞDE'nin Demirkazık dağında tırmanış yaparken 200 metre yükseklikte kayalıklarda asılı kalan Alman dağcılar ekipler tarafından kurtarıldı.Abone ol
Demirkazık dağı Cımbar Vadisi Arpalık Mevkiinde Alman Dağcılar Christopher Schröder (33) ve Lina Palmer (30) tırmanış yaptıkları esnada ip sıkışması sonucu 200 metrede kayalıklarda mahsur kaldı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye JAK, AFAD ve sivil dağcılar sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler; dağcıları mahsur kaldıkları kayalıklarda kurtardı.