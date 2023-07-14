BIST 6.380
DOLAR 26,20
EURO 29,40
ALTIN 1.647,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Niğde'de Kayalıklarda mahsur kalan Alman dağcılar kurtarıldı

Niğde'de Kayalıklarda mahsur kalan Alman dağcılar kurtarıldı

NİĞDE'nin Demirkazık dağında tırmanış yaparken 200 metre yükseklikte kayalıklarda asılı kalan Alman dağcılar ekipler tarafından kurtarıldı.

Abone ol

Demirkazık dağı Cımbar Vadisi Arpalık Mevkiinde Alman Dağcılar Christopher Schröder (33) ve Lina Palmer (30) tırmanış yaptıkları esnada ip sıkışması sonucu 200 metrede kayalıklarda mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye JAK, AFAD ve sivil dağcılar sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler; dağcıları mahsur kaldıkları kayalıklarda kurtardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran...
Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu: Togg büyüklüğünde 12 iş hedefi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu: Togg büyüklüğünde 12 iş hedefi
Muharrem ayı ne zaman giriyor? Diyanet muharrem ayının başında kaç gün oruç tutulur?
Muharrem ayı ne zaman giriyor? Diyanet muharrem ayının başında kaç gün oruç tutulur?
Merkez Bankası'nda şok istifa! Kilit isim Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in istifa ettiği iddia edildi
Merkez Bankası'nda şok istifa! Kilit isim Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in istifa ettiği iddia edildi
Dolar hızla yükseliyor, Euro 30 liraya az kaldı! 14 Temmuz 2023 Bitcoin, dolar ve euroda son rakamlar...
Dolar hızla yükseliyor, Euro 30 liraya az kaldı! 14 Temmuz 2023 Bitcoin, dolar ve euroda son rakamlar...
Van Gölü’nden 1 milyon 110 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı!
Van Gölü’nden 1 milyon 110 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü
İstanbul'da lüks ciple 2 milyon liralık kuyumcu soygunu!
İstanbul'da lüks ciple 2 milyon liralık kuyumcu soygunu!
Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 14 şüpheli yakalandı!
Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 14 şüpheli yakalandı!
Menzil tarikatının şeyhi kim olacak? Menzil üçe bölündü! Şeşhin her oğluna bir cami verildi!
Menzil tarikatının şeyhi kim olacak? Menzil üçe bölündü! Şeşhin her oğluna bir cami verildi!
KPSS sınav yerleri ÖSYM 2023 sorgulama TC ile giriş ekranı
KPSS sınav yerleri ÖSYM 2023 sorgulama TC ile giriş ekranı
Samsun ve Aksaray'da jeotermal sahalar ihale edilecek
Samsun ve Aksaray'da jeotermal sahalar ihale edilecek