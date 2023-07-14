BIST 6.420
DOLAR 26,20
EURO 29,36
ALTIN 1.646,26
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası'nda şok istifa! Kilit isim Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in istifa ettiği iddia edildi

Merkez Bankası'nda şok istifa! Kilit isim Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in istifa ettiği iddia edildi

Merkez Bankası'nda kilit isimlerden birisi olarak gösterilen Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Emrah Şener istifa etti. Şener'in istifasının perde arkasında ne var?

Abone ol

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Emrah Şener’in istifa ettiği öne iddia edildi. Şener, Merkez Bankası’nı fiilen yöneten iki kişiden biri olarak görülüyordu.

ParaAnaliz'in haberine göre 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonominin başına Mehmet Şimşek’i getirirken, Merkez Bankası’nın başına da Hafize Gaye Erkan gelmişti. Görevden alınan Şahap Kavcıoğlu ise BDDK Başkanı olarak görevlendirilmişti.

Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bahkası'nı nasıl şekillendireceği tartışılırken, ilk görevden alınan isim, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner olmuştu. Sonrasında başka bir duyum bankadan dışarı sızmadı.

Emrah Şener'in istifasını o isim duyurdu

TCMB’nin önemli görevlerinden birinde bulunan başkan yardımcılarından Dr. Emrah Şener’in istifa ettiği iddiası ise gündemi sarstı. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu Twitter hesabından "TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener istifa etti" dedi.

Üniversitede dekan olacak iddiası

Öte yandan Emrah Şener'in özel bir üniversitede dekan olarak göreve başlayacağı da iddialar arasında.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü
İstanbul'da lüks ciple 2 milyon liralık kuyumcu soygunu!
İstanbul'da lüks ciple 2 milyon liralık kuyumcu soygunu!
Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 14 şüpheli yakalandı!
Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 14 şüpheli yakalandı!
Menzil tarikatının şeyhi kim olacak? Menzil üçe bölündü! Şeşhin her oğluna bir cami verildi!
Menzil tarikatının şeyhi kim olacak? Menzil üçe bölündü! Şeşhin her oğluna bir cami verildi!
KPSS sınav yerleri ÖSYM 2023 sorgulama TC ile giriş ekranı
KPSS sınav yerleri ÖSYM 2023 sorgulama TC ile giriş ekranı
Samsun ve Aksaray'da jeotermal sahalar ihale edilecek
Samsun ve Aksaray'da jeotermal sahalar ihale edilecek
Naci Görür'den 'Balıkesir' ve 'Van' depremi açıklaması
Naci Görür'den 'Balıkesir' ve 'Van' depremi açıklaması
Erdoğan ile görüşen Miçotakis en büyük hedefini açıkladı
Erdoğan ile görüşen Miçotakis en büyük hedefini açıkladı
Süte zam geldi USK yeni fiyatı duyurdu! Market satış fiyatlarını etkileyecek mi?
Süte zam geldi USK yeni fiyatı duyurdu! Market satış fiyatlarını etkileyecek mi?
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu
Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle! Yıldız isimle görüşmeler başladı...
Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle! Yıldız isimle görüşmeler başladı...
Ali Babacan'a Menzil Şeyhi isyanı! Ahmet Hakan gördü: Biz bu adama mı oy verdik!...
Ali Babacan'a Menzil Şeyhi isyanı! Ahmet Hakan gördü: Biz bu adama mı oy verdik!...