Merkez Bankası'nda şok istifa! Kilit isim Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in istifa ettiği iddia edildi

Merkez Bankası'nda kilit isimlerden birisi olarak gösterilen Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Emrah Şener istifa etti. Şener'in istifasının perde arkasında ne var?

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Emrah Şener’in istifa ettiği öne iddia edildi. Şener, Merkez Bankası’nı fiilen yöneten iki kişiden biri olarak görülüyordu.

ParaAnaliz'in haberine göre 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonominin başına Mehmet Şimşek’i getirirken, Merkez Bankası’nın başına da Hafize Gaye Erkan gelmişti. Görevden alınan Şahap Kavcıoğlu ise BDDK Başkanı olarak görevlendirilmişti.

Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bahkası'nı nasıl şekillendireceği tartışılırken, ilk görevden alınan isim, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner olmuştu. Sonrasında başka bir duyum bankadan dışarı sızmadı.

Emrah Şener'in istifasını o isim duyurdu

TCMB’nin önemli görevlerinden birinde bulunan başkan yardımcılarından Dr. Emrah Şener’in istifa ettiği iddiası ise gündemi sarstı. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu Twitter hesabından "TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener istifa etti" dedi.

Üniversitede dekan olacak iddiası

Öte yandan Emrah Şener'in özel bir üniversitede dekan olarak göreve başlayacağı da iddialar arasında.