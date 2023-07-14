Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle! Yıldız isimle görüşmeler başladı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Serie A'da Udinese forması giyen ve bonservisi elinde olan Roberto Pereyra için devreye girdi.

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Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Siyah beyazlılar, Serie A ekiplerinden Udinese ile sözleşmesi sona eren Roberto Pereyra ile ilgileniyor.

Görüşmeler başladı

32 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, maddi konularda anlaşma sağlaması durumunda kısa süre içinde transferi duyurabilir.

Kariyerinde Udinese, Juventus, Watford gibi takımlarda forma giyen tecrübeli oyuncu, ağırlıklı olarak merkez orta sahada görev yapsa da on numara ve sağ kanatta da oynayabiliyor.