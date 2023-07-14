BIST 6.416
DOLAR 26,20
EURO 29,38
ALTIN 1.643,62
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle! Yıldız isimle görüşmeler başladı...

Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle! Yıldız isimle görüşmeler başladı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Serie A'da Udinese forması giyen ve bonservisi elinde olan Roberto Pereyra için devreye girdi.

Abone ol

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Siyah beyazlılar, Serie A ekiplerinden Udinese ile sözleşmesi sona eren Roberto Pereyra ile ilgileniyor.

Görüşmeler başladı

32 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, maddi konularda anlaşma sağlaması durumunda kısa süre içinde transferi duyurabilir.

Kariyerinde Udinese, Juventus, Watford gibi takımlarda forma giyen tecrübeli oyuncu, ağırlıklı olarak merkez orta sahada görev yapsa da on numara ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan'a Menzil Şeyhi isyanı! Ahmet Hakan gördü: Biz bu adama mı oy verdik!...
Ali Babacan'a Menzil Şeyhi isyanı! Ahmet Hakan gördü: Biz bu adama mı oy verdik!...
Siroz nedir, siroz hastalığı neden olur? Ufuk Özkan 9 aylık ömrü mü kaldı?
Siroz nedir, siroz hastalığı neden olur? Ufuk Özkan 9 aylık ömrü mü kaldı?
İstanbul’daki FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı
İstanbul’daki FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı
Emekli maaşına artış oylamasında MHP çekimser kaldı
Emekli maaşına artış oylamasında MHP çekimser kaldı
KDV zammı sonrası sıfır araçta fiyatlar değişti! İşte Türkiye'deki en ucuz otomobilin fiyatı
KDV zammı sonrası sıfır araçta fiyatlar değişti! İşte Türkiye'deki en ucuz otomobilin fiyatı
Hollywood oyuncuları greve hazırlanıyor!
Hollywood oyuncuları greve hazırlanıyor!
YPG terör örgütü mü sorusuna İsveç'li bakandan açıklama: Buna net cevap veremem
YPG terör örgütü mü sorusuna İsveç'li bakandan açıklama: Buna net cevap veremem
Cuma mesajları, resimli, yazılı, kısa cuma sözleri 2023
Cuma mesajları, resimli, yazılı, kısa cuma sözleri 2023
Bomba kulisler! Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan Suudi Arabistan'da başını örtmedi
Bomba kulisler! Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan Suudi Arabistan'da başını örtmedi
Benzine bu gece çok büyük zam geliyor! 14 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Benzine bu gece çok büyük zam geliyor! 14 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi
12 milyon dolar kayıp yaşadı! Rusya piyasasından çekildi
12 milyon dolar kayıp yaşadı! Rusya piyasasından çekildi