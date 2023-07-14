Emekli maaşına artış oylamasında MHP çekimser kaldı

Emekli maaşlarını artıran düzenleme TBMM'den geçti. SSK ve Bağkur emekli maaşları için yüzde 25 zam oranı TBMM'de kabul edildi. SSK ve Bağkur emekli zammı için oranlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı. MHP, söz konusu maddenin oylamasında çekimser kaldı.

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Emekli maaşlarını artıran düzenleme TBMM'den geçti. SSK ve Bağkur emekli maaşları için yüzde 25 zam oranı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin 18. maddede MHP çekimser kaldı.

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin madde, değişiklik yapılmadan TBMM Genel Kurul’da kabul edildi. Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 25 olacak.

Dün de memur emeklileri için yüzde 25 zam ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler ile en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye çıkarılması maddeleri kabul edilmişti.

Bahçeli artışı yetersiz bulmuştu?

Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Ekonomik toparlanma genişledikçe memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yükseğe ulaşacaktır. Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir" açıklamasını yapmıştı.