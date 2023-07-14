Cuma mesajları, resimli, yazılı, kısa cuma sözleri 2023

Bugün 14 Temmuz cuma günü müslüman alemi için yeri ve önemi kutsal olan gün. Güzel giyinmenin, güzel kokmanın, sadaka vermenin sünnet olduğu cuma gününde sevdiklerinizi de mutlu etmeniz gerekir. Bu mübarek cuma gününe özel sizler için resimli, anlamlı, kısa, sözlü cuma mesajları hazırladık.

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Bugün 14 Temmuz cuma günü. Müslümanlar için ayrı bir yeri ve bu manevi günde sevdiklerinizin cuma gününü kutlamak için sizlere cuma mesajı hazırladık. Bugün müslüman alemi için en önemli günlerden bugün 14 Temmuz cuma günü, mübarek bir gün. Müslümanların özel günlerinden biri olan bu kutsal güne önce sevdiklerinizi mutlu ederek, onların hayır dualarını alarak başlamak için cuma mesajlarına mutlaka göz atın. Sizler için kısa, resimli ve yeni cuma mesajlarını hazırladık.

Cuma günü güzel koku sürmek, güzel ve özenli giymek, sadaka vermek, salavat getirmek yapılması gerekenler arasındadır. Sevdiklerinizi mutlu etmenin de bugünde yeri ayrıdır. Bu nedenle sevdiklerinize yollayacağız cuma mesajlarına bakın...

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…

Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar…

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Allah’ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (BAKARA – 42) Cumanız Mübarek Olsun…Selam ve Dua ile..!

Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar..

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Allah’ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…