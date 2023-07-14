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İstanbul’da FETÖ operasyonu! Fethullah Gülen'in yeğeni ile eşi de gözaltında

İstanbul’da FETÖ operasyonu! Fethullah Gülen'in yeğeni ile eşi de gözaltında

İSTANBUL’da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Fethullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen ile eşi Nur Gülen ve Nur Gülen'in annesi ile babasının da bulunduğu 4 kişi yakalandı.

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İstanbul’da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında FETÖ sanığı Selman Gülen’in de bulunduğu 4 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli operasyon yapıldı.

Gülen'in yeğeni Selman Gülen...

Açıklamada, Sancaktepe’de örgüt tarafından gaybubet evi olarak kullanılan bir adrese baskın yapıldığı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni, firari Selman Gülen’in yanı sıra bu kişinin eşi Nur Gülen, onun babası Bekir Öztürk ve annesi Mine Öztürk’ün gözaltına alındığı belirtildi.

Bir yıldır saklanıyorlarmış

Yakalanan 4 kişinin yaklaşık 1 yıldır gaybubet evinde saklandıklarının kaydedildiği açıklamada, firari şahısların örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya’ya para yatırdıkları, örgütün dernek ve vakıflarında yönetici pozisyonunda görev aldıkları, örgütün tepe yönetiminde bulunan kişilerle irtibatlı oldukları, haklarında örgüt mensubu olduklarına yönelik beyanlar bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Finans yapılanmasında görevliymiş

Açıklamada ayrıca, Selman Gülen’in halen örgütün finans yapılanmasında faaliyet gösterdiğine dair tespitler bulunduğu ifade edildi. Öte yandan, Sancaktepe’deki baskın yapılan adreste gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 14 bin dolar, 560 Estonya kronu ve arklı kişilere ait 2 pasaport ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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