BIST 6.368
DOLAR 26,03
EURO 29,21
ALTIN 1.640,81
HABER /  SPOR

Filenin Sultanları yarı finale yükselmeyi başardı

Filenin Sultanları yarı finale yükselmeyi başardı

Filenin Sultanları, Milletler Ligi çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Abone ol

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi Finalleri’nin çeyrek finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Milli takımın final etabındaki kadrosunda Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

Filenin Sultanları, yarı finalde ABD ile final mücadelesi verecek.

Daha önceki 4 final etabına da katılan Türkiye bir gümüş, bir bronz madalya kazanmayı başarmıştı. Millilerimiz, ülkemizde yapılan son turnuvayı ise 4'üncü tamamlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Luis Nani Süper Lig'e geri döndü! 1+1 yıllık imza
Luis Nani Süper Lig'e geri döndü! 1+1 yıllık imza
Putin'den Batı'ya Ukrayna resti! Tahıl anlaşması bitecek mi?
Putin'den Batı'ya Ukrayna resti! Tahıl anlaşması bitecek mi?
Emekliye yüzde 25 zam teklifi TBMM'de kabul edildi
Emekliye yüzde 25 zam teklifi TBMM'de kabul edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin AB süreciyle ilgili çok güçlü bir taahhüt ortaya çıktı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin AB süreciyle ilgili çok güçlü bir taahhüt ortaya çıktı
Biden'dan Putin'i kızdıracak açıklama: Savaşı çoktan kaybetti
Biden'dan Putin'i kızdıracak açıklama: Savaşı çoktan kaybetti
TBMM'de Kürtçe-Arapça selam tartışması yaşandı
TBMM'de Kürtçe-Arapça selam tartışması yaşandı
Beyaz Saray'a kokaini kimin soktuğu tespit edilemedi
Beyaz Saray'a kokaini kimin soktuğu tespit edilemedi
Galatasaray, Leipzig'ten Angelino'yu transfer etti
Galatasaray, Leipzig'ten Angelino'yu transfer etti
Haliç'in suyu kirlilikten kararmaya başladı
Haliç'in suyu kirlilikten kararmaya başladı
Kripto kuruluşu Celsius Network'ün kurucusu dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltında
Kripto kuruluşu Celsius Network'ün kurucusu dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltında
3. ABD-İskandinav Liderler Zirvesi'nin ardından ortak açıklama yayımlandı
3. ABD-İskandinav Liderler Zirvesi'nin ardından ortak açıklama yayımlandı
Mbaye Diagne'nin yeni durağı belli oldu!
Mbaye Diagne'nin yeni durağı belli oldu!