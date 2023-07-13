Filenin Sultanları yarı finale yükselmeyi başardı

Filenin Sultanları, Milletler Ligi çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi Finalleri’nin çeyrek finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Milli takımın final etabındaki kadrosunda Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

Filenin Sultanları, yarı finalde ABD ile final mücadelesi verecek.

Daha önceki 4 final etabına da katılan Türkiye bir gümüş, bir bronz madalya kazanmayı başarmıştı. Millilerimiz, ülkemizde yapılan son turnuvayı ise 4'üncü tamamlamıştı.