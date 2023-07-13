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Luis Nani Süper Lig'e geri döndü! 1+1 yıllık imza

Luis Nani Süper Lig'e geri döndü! 1+1 yıllık imza

Süper Lig'in iddialı takımlarından Adana Demirspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Luis Nani ile sözleşme imzaladı.

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Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Adana Demirspor'dan sol kanata transfer geldi. 

Adana Demirspor, Fenerbahçe’nin ve Manchester United'ın eski yıldızı Luis Nani ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den 8.5 milyon Euro'ya gitti 

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Luis Nani; 1 sezon sonunda 12 gol ile 13 asist yaptı ve 8.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Valencia'ya gitti.

Nani'nin kariyeri

Kariyerinde Sporting, Manchester United, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando, Venezia ve Melbourne takımları bulunan 36 yaşındaki yıldız sol kanat; toplamda 569 maça çıktı ve 123 gol ile 143 asist yaptı. 

Geçen sezonki performansı

Son olarak Melbourne forması giyen ve şu anda serbest statüde yer alan başarılı oyuncu, 2022-23 sezonunda forma giydiği 10 karşılaşmada 2 asistlik performans sergiledi.

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