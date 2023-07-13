Emekliye yüzde 25 zam teklifi TBMM'de kabul edildi

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Abone ol

Emeklilere enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam haberi sonunda geldi. SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Söz konusu madde değişiklik yapılmadan kabul edildi. SSK ve Bağkur emeklilerine ilişkin 18. maddede MHP çekimser kaldı.

Dün de memur emeklileri ile ilgili madde kabul edilmişti

Dün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti.