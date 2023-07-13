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Kripto kuruluşu Celsius Network'ün kurucusu dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltında

Kripto kuruluşu Celsius Network'ün kurucusu dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltında

İflas eden kripto para kredi kuruluşu Celsius Network'ün kurucusu ve CEO'su Alex Mashinsky, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

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ABD'de savcılıktan yapılan açıklamada, dolandırıcılıkla suçlanan Mashinsky ve şirketine 3 federal düzenleyici kurum tarafından dava açıldığı duyuruldu.

İddianameye göre, Mashinsky'ye menkul kıymetler ve emtia dolandırıcılığı dahil çeşitli ithamlarda bulunulurken şirketin eski yöneticilerinden Roni Cohen-Pavon'a da 4 ayrı suç yöneltildi.

Şirkete dava açan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Mashinsky ve Celsius'un, kendisi ve şirketin kayıt dışı kripto varlıkların satışı yoluyla milyarlarca dolar topladığını ve yatırımcıları şirketin finansal başarısı konusunda yanılttıklarını iddia etti.

Celsius ve Mashinsky'ye dava açan diğer kurumlar, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) oldu.

Şirket milyonlarca dolar kaybederken ve müşteriler para çekmek için yarışırken, dönemin Üst Yöneticisi'nin (CEO) Celsius'un mali açıdan güvende olduğunu ve para çekme işlemlerini karşılayacak kadar paraya sahip olduğunu iddia etmeye devam ettiği de düzenleyicilerin yönelttiği suçlamalar arasında yer aldı.

Celsius, müşteri para çekme işlemlerini dondurduktan sonra geçen yıl temmuzda iflas koruma başvurusunda bulunmuştu.

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