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Maxi Gomez Granada'nın transfer radarına girdi

Maxi Gomez Granada'nın transfer radarına girdi

Trabzonspor'un 26 yaşındaki Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez, İspanya La Liga ekiplerinden Granada'nın transfer radarına girdi.

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La Liga ekiplerinden Granada, Trabzonspor'dan Maxi Gomez'i kadrosunda görmek istiyor.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, La Liga ekiplerinden Granada'nın Trabzonspor'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez'e talip olduğunu ileri sürdü. 

La Liga'ya yeni yükselen ve güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Granada, daha önce Alaves ve Valencia formalarını giyen Maxi Gomez ile gol yollarında başarılı olacağına inanıyor.

Teklif yapıldı iddiası

Yine İspanyol basının haberine göre Granada, Gomez için Bordo-Mavili ekibe resmi teklifte bulundu. Granada'nın teklifini düşünmek için zaman isteyen Trabzonsporlu yöneticiler, yıldız golcünün yüksek maliyeti nedeniyle transfere sıcak bakıyor.

Trabzonspor'a 2022 yazında transfer olan 26 yaşındaki Gomez, 34 resmi karşılaşmada 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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