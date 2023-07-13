BIST 6.368
DOLAR 26,08
EURO 29,22
ALTIN 1.641,71
HABER /  EKONOMİ

Borsa İstanbul'da yeni kapanış rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da yeni kapanış rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,41 artışla günü 6.368,35 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.436,83 puana taşıdı.

Abone ol

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 134,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,45 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,49 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,66 ile madencilik oldu.

ABD haziran Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık ve yıllık yüzde 0,1 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan açıklan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından bugün de ÜFE'nin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Söz konusu veriyle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörüleri güçlendi.

Yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayrampaşa'daki korkunç cinayetle ilgili yeni gelişme
Bayrampaşa'daki korkunç cinayetle ilgili yeni gelişme
Luis Nani, Adana Demirspor için İstanbul'a geldi!
Luis Nani, Adana Demirspor için İstanbul'a geldi!
İSPARK otopark ücretlerine zam geldi! İşte yeni tarife 130 liraya yükseldi
İSPARK otopark ücretlerine zam geldi! İşte yeni tarife 130 liraya yükseldi
DSP lideri Aksakal'dan İsveç'le ilgili TBMM'yi işaret eden Erdoğan'ın kararıyla ilgili açıklama
DSP lideri Aksakal'dan İsveç'le ilgili TBMM'yi işaret eden Erdoğan'ın kararıyla ilgili açıklama
İtalya'dan iadesi sağlanan Zeugma kökenli mezar steli Türkiye'de
İtalya'dan iadesi sağlanan Zeugma kökenli mezar steli Türkiye'de
TBMM'de üç alt komisyon için başkan seçimleri yapıldı
TBMM'de üç alt komisyon için başkan seçimleri yapıldı
Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptaline karar verdi
Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptaline karar verdi
Wimbledon'da tek kadınlarda ilk finalist Vondrousova
Wimbledon'da tek kadınlarda ilk finalist Vondrousova
Macron'un resmi konutuna, postayla kesik parmak gönderildi
Macron'un resmi konutuna, postayla kesik parmak gönderildi
CHP, İYİ Parti, Saadet ve YSP'nin önerileri kabul edilmedi!
CHP, İYİ Parti, Saadet ve YSP'nin önerileri kabul edilmedi!
Real Madrid'de Dani Ceballos sakatlandı
Real Madrid'de Dani Ceballos sakatlandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sürpriz ziyaret!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sürpriz ziyaret!