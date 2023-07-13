CHP, İYİ Parti, Saadet ve YSP'nin önerileri kabul edilmedi!

TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi

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Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

Saadet Partisi'nin "KHK'ler", İYİ Parti'nin "Kamudaki bazı meslek gruplarının özlük haklarının iyileştirilmesi", Yeşil Sol Parti'nin "Şırnak ili ve ilçelerinde yaşanan su sorunu" ile CHP'nin "Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel ve heyelan felaketi" konularında verdiği önerileri kabul edilmedi.

CHP'nin "Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel ve heyelan felaketi" önerisi üzerine konuşan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Karadeniz'de geçen hafta yaşanan sellerin, şehirlerin "afetlere karşı çaresizliğini" bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Torun, bilim insanlarının iklim krizinin artacağına yönelik uyarı üzerine uyarı yaptığını ancak iktidarın bu konuda gerekeni yapmadığını öne sürdü. Torun, "Kader demekten başka hangi adımı atıyorsunuz? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ismine 'İklim Değişikliğini' eklemekten başka hiçbir adım atmadınız. Sadece tabela değiştirerek sorunları çözemezsiniz. Doğayla inatlaşmaya devam ediyorsunuz. Çarpık kentleşmeye karşı kafanızı kuma gömüyorsunuz. Karadeniz'de yaptığınız yollar her yağışta çöküyor." diye konuştu.

Daha sonra Genel Kurulda en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren ve bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam edildi.