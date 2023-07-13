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18-25 yaş arası gençlere ücretsiz müzekart!

18-25 yaş arası gençlere ücretsiz müzekart!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri “Müzekart GNS” Projesinin yeniden başladığını duyurdu.

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Gençlere ücretsiz Müzekart uygulaması yeniden başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri “Müzekart GNS” projesinin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje, “Genç Ne Sever” Platformu çerçevesinde geçen yıl hayata geçirildi ve 1 Temmuz 2022- 1 Ekim 2022 tarihleri arasında uygulanan projeden 325 bin genç faydalandı.

Bu yıl da 13 Temmuz 2023- 13 Ekim tarihleri arasında tekrar uygulanacak olan projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, ‘’www.muzekartgns.com’’ adresi üzerinden başvuru yaparak kartlarını oluşturabilecek ve ülke genelindeki 300’den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacaklar.

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