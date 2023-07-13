Ege Bölgesinde sıcak hava dalgası etkili oluyor!

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de, bunaltıcı hava nedeniyle sokağa çıkmak durumunda kalanlar zorluk yaşıyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bölgede bugün hava sıcaklıkları Aydın'da 42, Manisa 41, İzmir 39 ve Denizli'de 39 derece olarak ölçüldü.

Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Temmuz ayı sıcaklık rekoru 42,6 derece olan İzmir kent merkezinde, bunaltıcı hava nedeniyle öğle saatlerinde sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğu azaldı.

Dışarı çıkan bazı vatandaşların ise güneşten korunmak için şemsiye kullandıkları görüldü.

Aydın'da da bunaltan hava nedeniyle vatandaşlar açık alanları tercih etmedi.

Dışarıda bulunan vatandaşlar ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi, dondurma, kar helvası gibi yiyecekleri tüketerek serinlemeye çalıştı.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme, Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahil ve plajlarda ise yoğunluk oluştu.

Bölgede sıcak havanın yarın ve hafta sonu da etkisini sürdürmesi bekleniyor.