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Kocaeli'de fabrikada kimyasal yağ kazanı patladı! 2 işçi yaralandı!

Kocaeli'de fabrikada kimyasal yağ kazanı patladı! 2 işçi yaralandı!

Kocaeli'de kimyasal endüstriyel temizlik ürünleri fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

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Gebze ilçesi Balçık Mahallesi 3227. Sokak'taki fabrikanın kimyasal yağ kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlama sonrası yangın çıkan fabrikadaki söz konusu olayda işçilerden Berat G. ve Murat B. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi Murat B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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