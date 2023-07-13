Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Sabancı Vakfı’nın 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın 2023 yılı başvuruları başladı.

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Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yarışmanın bu yılki teması gezegeni tehdit eden su krizi oldu. Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması için başvurular 17 Kasım 2023'e kadar devam edecek.

Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve su krizi konusunu ele alması gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) veya yapımcısından en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekiyor.

Kısa filmlerin birincisi 60 bin TL, ikincisi 40 bin TL, üçüncüsü 25 bin TL ile ödüllendirilecek

Verilen bilgiye göre, yarışma temasına en uygun şekilde eserini hazırlayan, kriterlere uyan, akılda kalıcı bulunan kısa filmlerin birincisi 60 bin TL, ikincisi 40 bin TL, üçüncüsü 25 bin TL'nin sahibi olacak. Sosyal Etki Ödülü de bu yıl ilk kez 25 bin TL ile ödüllendirilecek. Yarışmaya www.kisafilmuzunetki.org adresinden başvurulabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Türkiye'nin de aralarında olduğu büyük bir coğrafyanın yıkıcı kuraklığın eşiğinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın bu yılki temasını tüm dünyanın acil ve ortak sorunlarından biri olan su krizi olarak belirledik. Dünyada yaklaşık 2 milyar insan temiz içme suyu kaynaklarına erişemiyor. Her yıl 1,4 milyon kişi ise güvenli olmayan içme suyu ve sanitasyon eksikliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya Su Stresi Haritası'na (WRI) göre 2040 yılına geldiğimizde Türkiye, su kıtlığından en fazla etkilenecek ülkelerden biri haline gelecek. Su krizi konusunda ülkemiz 'yüksek derecede en riskli ikinci kategori'de yer almaya devam ediyor. Sabancı Vakfı olarak biz de araştırma, paydaş toplantıları ve ön hazırlık süreci sonunda dünyanın ve ülkemizin en acil ortak sorunlarından biri olan su krizi konusuna odaklanmaya karar verdik. Bunun için de hem sanatçıları harekete geçirecek hem de toplumda farkındalık ve ortak bir bilinç uyandıracak 'Kısacası Susuzluk Çekiyoruz' sloganını seçtik. Sanatın toplumsal konular üzerinde çok güçlü etkisinin olduğu bilinciyle, bu önemli konuda farkındalık yaratabileceğimize inanıyoruz. Adayların hem bu soruna hem de çözüme odaklanacakları eserlerini şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz."

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan da bu yıl 8. kez gerçekleşecek olan yarışmanın temasının çok önemli olduğunu, temayı film yaratıcıları için çok değerli bir içerik oluşturma fırsatı olarak gördüğünü aktardı.

Atakan, "Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda finale ve market seçkisine kalan tüm filmler için kendilerini ulusal ve uluslararası alanda gösterme imkanı sağlıyor." ifadesini kullandı.