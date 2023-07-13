Atletico Madrid'i 2026'ya kadar Damat Tween giydirecek

Türk giyim firması Damat Tween, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Atletico Madrid ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Abone ol

Atletico Madrid'in Civitas Metropolitano Stadı'nda yapılan sponsorluk anlaşmasında Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Atletico Madrid Kulüp Başkanı Enrique Cerezo bir araya geldi.

İspanya'da geçmişte Deportivo Alaves kulübü ve İspanya Futbol Federasyonu Hakem Komitesi ile de benzer sponsorluk anlaşmaları gerçekleştiren Damat Tween, bu kez Atletico Madrid ile Haziran 2026'ya kadar geçerli bir ortaklık yaptı.

Türk giyim firması, Atletico Madrid'in futbolcu ve teknik kadrosuna "kulübün mirasını, tutkusunu ve azmini yansıtan inovasyon ve tasarım odaklı yepyeni bir stil oluşturacağını" duyurdu.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Atletico Madrid'in büyük ve başarılı grafik çizen bir kulüp olduğuna dikkati çekerek, "Birlikte, futbol ve moda dünyasının standartlarını yeniden tanımlayacağız. Stil, mükemmeliyet ve centilmenlik içerecek bu iş birliği aynı zamanda unutulmaz anlarla dolu heyecanlı bir sezonun da vaadi." ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid'in "yenilmezlik ruhuna ve olağanüstü geçmişine mükemmel uyum sağlayacaklarını" belirten Orakçıoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya futbolu ve modasının iki köklü markası Damat Tween ve Atletico Madrid’in iş birliği hayırlı, uğurlu olsun. Damat Tween ile küresel arenadaki büyümemiz, Atletico Madrid ile imzaladığımız güçlü stratejik ortaklıklarla devam ediyor. Aynı zamanda moda ve futbol dünyası arasında dinamik bir bağ kurma fırsatı da sağlayan Atletico Madrid ile Damat Tween iş birliğinin, her iki köklü markaya değer katacağına gönülden inanıyorum."

"Türkler çok iyi dostumdur"

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ise "Damat Tween'in konforu son moda trendlerle birleştiren önerileri, Atletico Madrid olarak seyahatlerimizde ayrıcalık, zarafet ve varlık hissi sağlayacak. Orka Holding'in bize duyduğu güvene minnettarız ve birlikte yeni spor başarılarını kutlayacağımıza eminim. Türkler çok iyi dostumdur. Bu zamana kadar çok iyi iş birlikleri yaptık. Bunun da bir iş ortaklığının yanı sıra uzun bir dostluğun başlangıcı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid'de kısa bir süre önce transfer olan milli futbolcu Çağlar Söyüncü de forma giyiyor.