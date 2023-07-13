BIST 6.426
DOLAR 26,15
EURO 29,24
ALTIN 1.648,32
HABER /  SAĞLIK

Uzman doktor uyardı: Şok diyetler kalp krizine neden olabilir!

Uzman doktor uyardı: Şok diyetler kalp krizine neden olabilir!

Sefaköy Medipol Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Gizem Özölmez şok diyetler hakkında uyarılarda bulundu.

Abone ol

Medipol'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özülmez, bayram, tatil, seyahat gibi özel zaman dilimlerinde beslenme rutininin dışına çıkıldığını belirterek, "Her ne kadar dengeli beslenelim ve sağlığımızı koruyalım desek de bayram ve tatil zamanlarında bu düzeni sağlamak pek mümkün olmuyor. Fazla miktarda et, şerbetli tatlı ve çikolata tüketimi oluyor. Bunun getirisi de fazla kalori, yağ ve toksinler. Günde en az 8 –10 bardak su içmek vücudumuzda oluşan bu zararlı bileşenleri atmanıza yarar." ifadelerini kullandı.

Özülmez, bayramdan sonra günlük rutine dönmek için belli kurallara riayet etmek gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle bayramdan sonraki süreçte rutinimize dönebilmek adına basit şeker içeren paketli gıdalardan, kızartmadan, hamur işlerinden, pilav ve makarnadan, bol yağlı gıdalardan uzak kalın. Günde en az 5 porsiyon kadar sebze ve meyve tüketin. Ayrıca açık havada yapılan yürüyüşler yağ yakımına, ödem atımına yardımcı olduğu gibi, stresi de azaltacaktır. ‘Bayramda aldığım kiloları yakacağım’ diye aç kalınmamalı, stres yapılmamalıdır. Stres ve yersiz açlık metabolizmanızın yavaşlamasına, su tutumuna ve ödeme neden olur. Dengeli ve düzenli beslenme rutinine döndüğünüzde vücudunuz da sağlıklı zamanlarını hatırlayacaktır.”

Hızlı kilo vermek için uygulanan şok diyetlerin de vücutta olması gereken hormonal dengeyi bozduğunu bildiren Özülmez, "Tansiyon düşüklüğü, konsantrasyon bozukluğu, insülin direnci, ani kalp krizi, saç dökülmesi, yorgunluk, hormonal bozukluklar, kilo alımı ve depresyon en önemli yan etkilerdir." şeklinde konuştu.

Özölmez, “Hızlı kilo verme gayesi olan pek çok bireyin başvurduğu çok düşük enerjili şok diyetler ve detokslar, kilo vermenin en hızlı yolu gibi görünse de vücutta bıraktığı yan etkiler o kadar da hızlı tedavi edilemeyebilir. Protein ağırlıklı, düşük yağ içerikli, ödem attırıcı, tek besine dayalı ve çok düşük kalorili 'şok diyetler' hızlı bir şekilde kilo vermeyi vaat edip aynada hoş görünmenizi sağlayabileceği gibi kilo alımı ile de karşılaşılabilir. Açlık-tokluk dengesini bozabilir.” açıklamasında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de gazinoda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 yaralandı!
Denizli'de gazinoda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 yaralandı!
Şişecam, 2030'a kadar yenilenebilir enerji kullanımını 8 kat artıracak!
Şişecam, 2030'a kadar yenilenebilir enerji kullanımını 8 kat artıracak!
Haydarpaşa Garı ne zaman hizmete açılacak?Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
Haydarpaşa Garı ne zaman hizmete açılacak?Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
Yusuf Tekin aslen nereli, kaç yaşında? Yusuf Tekin eşi Ayşe Tekin kim?
Yusuf Tekin aslen nereli, kaç yaşında? Yusuf Tekin eşi Ayşe Tekin kim?
Elazığ'da son yılların en yüksek arpa ve buğday rekoltesi bekleniyor!
Elazığ'da son yılların en yüksek arpa ve buğday rekoltesi bekleniyor!
FIFA'dan Dünya Kupası ödemesi! Türkiye'de en çok Beşiktaş kazandı!
FIFA'dan Dünya Kupası ödemesi! Türkiye'de en çok Beşiktaş kazandı!
Küresel petrol arzı haziranda yaklaşık yarım milyon varil arttı
Küresel petrol arzı haziranda yaklaşık yarım milyon varil arttı
Altın yeni rekor kırdı! 13 Temmuz 2023 gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın yeni rekor kırdı! 13 Temmuz 2023 gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
MSB açıkladı! Son bir haftada 19 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı! Son bir haftada 19 terörist etkisiz hale getirildi
Milli taekwondocular Merve Dinçel ile Ferhat Can Kavurat evlendi
Milli taekwondocular Merve Dinçel ile Ferhat Can Kavurat evlendi
Lastiği patlayan araç kazaya neden oldu: 9 kişi yaralandı!
Lastiği patlayan araç kazaya neden oldu: 9 kişi yaralandı!
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi, yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi, yeni takımı belli oldu