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Elazığ'da son yılların en yüksek arpa ve buğday rekoltesi bekleniyor!

Elazığ'da son yılların en yüksek arpa ve buğday rekoltesi bekleniyor!

Elazığ'da arpa ve buğdayda son 10 yılın en yüksek değeri olan 400 bin ton rekolte bekleniyor.

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İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, AA muhabirine, son birkaç yıldır kuraklığın etkisi altında kalan kentte nisan, mayıs ve haziran aylarındaki yağışların tarım arazilerine adeta can suyu olduğunu belirtti.

Kentte arpa ve buğdayda hasat sezonuna girildiğini aktaran Kılıç, yaklaşık 1 milyon dekar alanda gerçekleşen hasadın sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Kılıç, "Sahada ilk edindiğimiz verilere göre dekarda 350-700 kilogram ürün hasat eden çiftçilerimizin olduğunu tespit ettik. Bu da yıl sonu itibarıyla ilimizdeki arpa ve buğdayda ortalama 400 bin tonluk üretimin gerçekleşeceğini gösteriyor." dedi.

Buğday üretiminin bu yıl 200 bin tona yaklaşacağını öngördüklerini aktaran Kılıç, "Hububatta son 5-10 yıllık verilere baktığımızda ilimizdeki total üretimin önceki yıllara göre maksimum bir değere çıktığını görüyoruz. Bu sene sonunda arpa üretimimizin de 200 bin tonu aşacağını görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, üreticinin hasat ettiği hububatın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından teslim alınması sürecinin başladığını belirterek, "Bol ve bereketli yağışlarla son 10 yılın en iyi arpa ve buğday üretiminin gerçekleşeceğini görüyoruz. Tarımsal üretimin artırılması için çalışan çiftçilerin her daim yanında olacağız." diye konuştu.

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