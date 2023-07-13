Altın yeni rekor kırdı! 13 Temmuz 2023 gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 13 Temmuz çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar araştırılıyor. Analistler altın fiyatları için ne diyor?

Abone ol

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 1.650 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.710 lira, Cumhuriyet altını da 11.000 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,3 artışla 1.957 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.961 dolardan işlem görüyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleştiğini belirterek, bugün dikkatlerin ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildiğini söyledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldığını belirten analistler, üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyonun Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Bomba tahmin

İslam Memiş yaptığı açıklamada "Yıl sonuna kadar hedefi bin 750-bin 800 lira aralığı. Düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim ancak maliyet düşürmek için PARİTE işleminden yararlanmalı.Dolar/TL kurunda geri çekilmeler ile dolar almak, dolar ile onsun gerilemesiyle parite üzerinden alım yapmak" dedi.