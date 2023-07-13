BIST 6.417
DOLAR 26,15
EURO 29,22
ALTIN 1.648,20
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi, yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi, yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, Tanzanyalı oyuncu Mbwana Samatta ile yollarını ayırdı.

Abone ol

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın sözleşmesini fesh etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile 2024 yazına kadar sözleşmesi olan Samatta, sarı lacivertli kulüple tüm bağını kopardı. Tanzanyalı oyuncu, kısa süre içerisinde kendisini Yunanistan'a götürecek bir sözleşmeye imza atacak.

PAOK ile yıllık 1 milyon euro üzerinden anlaşma sağlayan Samatta'nın transferi resmen duyurulacak.

Fenerbahçe 2.5 milyon euro'luk nefes aldı

Fenerbahçe, Samatta'nın ayrılmasıyla birlikte 2.5 milyon euro'luk maaş yükünden kurtulmuş oldu.

Son iki sezonu kiralık geçirdi

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan 2020 yazında 6 milyon euro bonservisle aldığı Samatta, son 2 sezonu Antwerp ve Genk'te kiralık olarak geçirdi.

Samatta, Fenerbahçe formasıyla lig ve kupada 33 maça çıktı ve 6 gol attı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı!
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı!
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den NATO zirvesi değerlendirmesi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den NATO zirvesi değerlendirmesi
Aliyev ve Paşinyan, 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek
Aliyev ve Paşinyan, 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek
15 Temmuz mesajları, duygusal, resimli 15 Temmuz şehitleri için sözler, mesajlar....
15 Temmuz mesajları, duygusal, resimli 15 Temmuz şehitleri için sözler, mesajlar....
ÇAYKUR 49 fabrikasında 24 saat yaş çay alımı yapacak
ÇAYKUR 49 fabrikasında 24 saat yaş çay alımı yapacak
Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda Türk sporcular finale kaldı!
Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda Türk sporcular finale kaldı!
Süper Lig'de kombine fiyatları! En ucuz ve en pahalı ne kadar?
Süper Lig'de kombine fiyatları! En ucuz ve en pahalı ne kadar?
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanlığı'na seçildi
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanlığı'na seçildi
İzmir'de bir kişi eski karısını öldürüp intihar etti!
İzmir'de bir kişi eski karısını öldürüp intihar etti!
İstanbul merkezli sahte belge operasyonu: 8 şüpheli yakalandı!
İstanbul merkezli sahte belge operasyonu: 8 şüpheli yakalandı!
Alman Bild gazetesinden Süpermen'li Erdoğan manşeti
Alman Bild gazetesinden Süpermen'li Erdoğan manşeti
İçişleri Bakanı açıkladı: Bayram tatilindeki kazalarında 110 kişi hayatını kaybetti!
İçişleri Bakanı açıkladı: Bayram tatilindeki kazalarında 110 kişi hayatını kaybetti!