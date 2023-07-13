Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi, yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, Tanzanyalı oyuncu Mbwana Samatta ile yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın sözleşmesini fesh etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile 2024 yazına kadar sözleşmesi olan Samatta, sarı lacivertli kulüple tüm bağını kopardı. Tanzanyalı oyuncu, kısa süre içerisinde kendisini Yunanistan'a götürecek bir sözleşmeye imza atacak.

PAOK ile yıllık 1 milyon euro üzerinden anlaşma sağlayan Samatta'nın transferi resmen duyurulacak.

Fenerbahçe 2.5 milyon euro'luk nefes aldı

Fenerbahçe, Samatta'nın ayrılmasıyla birlikte 2.5 milyon euro'luk maaş yükünden kurtulmuş oldu.

Son iki sezonu kiralık geçirdi

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan 2020 yazında 6 milyon euro bonservisle aldığı Samatta, son 2 sezonu Antwerp ve Genk'te kiralık olarak geçirdi.

Samatta, Fenerbahçe formasıyla lig ve kupada 33 maça çıktı ve 6 gol attı.