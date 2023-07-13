Alman Bild gazetesinden Süpermen'li Erdoğan manşeti

İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesiyle Türkiye bir kez daha dünya gündeminin başında. Alman Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Süpermen montajıyla manşetine taşıdı. Makalede, "Erdoğan'ın dahil olmadığı bir küresel siyasi kriz neredeyse yok gibi" ifadeleri yer aldı.

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Litvanya'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye, İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmasıyla yine dünya basınının gündeminde. Onlardan biri de Alman Bild gazetesi. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Bild, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'Süpermen' montajıyla manşete taşıdı.

Gazete "Erdoğan şimdi Süpermen mi?" başlıklı haberinde, Erdoğan için Süpermen görseli kullandı. Filipp Piatov imzalı yayınlanan makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki rolüne yer verildi. Makalede Erdoğan için "NATO'nun yeni güçlü adamı" vurgusu yapıldı.

"Bir şey almadığı anlaşma yoktur"

Makalenin devamında, "Erdoğan'ın müdahil olmadığı küresel bir siyasi kriz yok denecek kadar az. Katılmadığı bir karar yok denecek kadar. Bir şey almadığı bir anlaşma yoktur. Erdoğan Ukrayna'ya insansız hava araçları ve diğer askeri teçhizat sağlarken, aynı zamanda Moskova ile Kiev arasında Karadeniz üzerinden tahıl anlaşmaları yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

Bild gazetesi makalede, Siyaset Profesörü Peter Neumann'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili görüşlerine yer vererek Erdoğan'ın bu gücü nereden aldığı soruldu. Neumann'ın yanıtı ise "Birçok jeopolitik ağın merkezinde yer alıyor. Tüm anlaşmazlıkların arasında rol oynuyor ve bundan büyük güç alıyor" oldu.

"Türkiye'nin jeopolitik önemini biliyor"

Siyaset Bilimci Thomas Jäger ise "Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin jeopolitik önemini biliyor ve bunu dış politikasında her tarafta kullanıyor. Batı'daki en güçlü Devlet Başkanı ABD Başkanı Joe Biden olsa da Erdoğan NATO devlet başkanları arasında iç politikada en geniş manevra alanına sahip" dedi.