Konya'da uyuşturucu operasyonları: 24 hükümlü ile 4 zanlı yakalandı!

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 24 hükümlü ile 4 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslerde bir miktar eroin, uyuşturucu hap ve bonzai, 2 pompalı tüfek ile tabanca ele geçirdi.

Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir tır ve otomobilde ise 4 kilogram eroin ve 4 kilogram skunk bulundu.

Yakalanan 24 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.