BIST 6.412
DOLAR 26,15
EURO 29,21
ALTIN 1.648,70
HABER /  EKONOMİ

Toplam ciro endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 52,7 arttı

Toplam ciro endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 52,7 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,7 artış gösterdi.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 2,9 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 52,7 yükseldi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayi sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 34,9 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 102,8 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,5 yükseldi.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 58,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,2 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4,7 artış kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı!
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı!
Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu 15 karşılaşma oynandı toplu sonuçlar
Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu 15 karşılaşma oynandı toplu sonuçlar
Ufuk Özkan'a ne oldu, hastalığı ne? Ufuk Özkan kanser mi oldu, gerçek ortaya çıktı
Ufuk Özkan'a ne oldu, hastalığı ne? Ufuk Özkan kanser mi oldu, gerçek ortaya çıktı
Samsunspor Basketbol, Matt Mooney'i kadrosuna kattı!
Samsunspor Basketbol, Matt Mooney'i kadrosuna kattı!
Milli motosikletçiler, İtalya, Çekya ve Romanya'da piste çıkacak
Milli motosikletçiler, İtalya, Çekya ve Romanya'da piste çıkacak
Fransa daha az tüketim için, 'kıyafet tamirini teşvik' paketini hayata geçirecek
Fransa daha az tüketim için, 'kıyafet tamirini teşvik' paketini hayata geçirecek
Çin, dünyanın ilk metanla çalışan roketini başarıyla uzaya fırlattı
Çin, dünyanın ilk metanla çalışan roketini başarıyla uzaya fırlattı
Başvuran herkese anında faizsiz 15 bin kredi! Dakikalar içinde hesabınızda başvurun yeter!
Başvuran herkese anında faizsiz 15 bin kredi! Dakikalar içinde hesabınızda başvurun yeter!
Orman yangınlarını önlemek için "koyun otlatma" önerisi!
Orman yangınlarını önlemek için "koyun otlatma" önerisi!
Arap-İran flörtü sürüyor! BAEi'de hapiste tutulan 15 İranlı serbest bırakıldı!
Arap-İran flörtü sürüyor! BAEi'de hapiste tutulan 15 İranlı serbest bırakıldı!
Memura seyyanen zam ne zaman ödenecek? Toplam kaç para ödenecek?
Memura seyyanen zam ne zaman ödenecek? Toplam kaç para ödenecek?
Balın kilogram maliyeti 110,76 lira olarak belirlendi!
Balın kilogram maliyeti 110,76 lira olarak belirlendi!