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Samsunspor Basketbol, Matt Mooney'i kadrosuna kattı!

Samsunspor Basketbol, Matt Mooney'i kadrosuna kattı!

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yılyak Samsunspor Basketbol, ABD'li oyuncu Matt Mooney'i transfer etti.

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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu transfer çalışmalarının başladığı belirtildi.

Açıklamada, geçen sezona Beşiktaş'ta başlayan, devre arasında Darüşşafaka Lassa'ya transfer olan 26 yaşında ve 1,91 metre boyundaki ABD'li skorer oyun kurucu Mooney ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Kariyerine ABD'de başlayan Mooney, Unicaja Malaga'ya transfer olarak Avrupa basketboluna adım atmıştı.

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