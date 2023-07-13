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Memura seyyanen zam ne zaman ödenecek? Toplam kaç para ödenecek?

Memura seyyanen zam ne zaman ödenecek? Toplam kaç para ödenecek?

Memura seyyanen zam düzenlemesi ardından, emeklilere seyyanen zammın olup olmadığı marak konusu oldu. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde seyyanen net 8 bin 77 TL artış planlaması yapıldı. Gelişme ardından emekliler hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den seyyanen zam açıklaması geldi. İşte, seyyanen zam hakkında ayrıntılar...

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EnfLasyon rakamlarının açıklanması ile memur maaş zam oranı da netleşmişti. Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler memura seyyanen zamı duyurmuştu. Gözler memura ödenecek seyyanen zamda! İlgililer, en düşük memur maaşı ve seyyanen zam maddelerini içeren teklifin kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihe odaklandı. Peki, emekliye seyyanen zam var mı, seyyanen zam nedir, ne demek?

TBMM Genel Kurulu, 12 Haziran Çarşamba günü bir araya geliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşülmesi bekleniyor. Teklifte; en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde seyyanen net 8 bin 77 TL artış öngörüldü.

Teklifin kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanması ile seyyanen zam ödenme tarihlerinin de belli olması beklenenler arasında.

Mehmet Muş Meclis'te sorulan sorulara, "Yapılan bu 8 bin liralık oranın, 'giderek eriyeceği' şeklinde bir değerlendirmede bulunuldu. Bu böyle değil, yapılan bu artış, artı, bundan sonra yapılacak olan artış, 22 bin lira; 22 bin lira üzerinden yapılacağını buradan ifade etmek isterim. Dolayısıyla, seyyanen yapılan artış bundan sonra yapılacak olan güncellemelerle beraber güncellenecektir, enflasyon içerisinde bir erimeye gidilmeyecektir, müsaade edilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Emekliye seyyanen zam var mı?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası emeklilere yapılan zam oranı belli olmuştu. Emeklilere yüzde 25 zam yapılacağı açıklandı. Yanı sıra memura zam oranı da netleşmiş ve seyyanen zam söz konusu olmuştu.

Emeklilere seyyanen zam hakkında Bahçeli, ''Kamu çalışanlarımızla ilgili gelişmeler böyleyken, sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimize yapılan yüzde 25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak açık ve samimi teklifimiz şudur; ilk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir." dedi.

Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, memurlara verilen seyyanen zammın emeklilere de yansıtılmasına ilişkin bir çalışmaları olup olmadığına dair soruya, "Cumhur İttifakı o görevi yerine getiriyor. MHP olarak ayrı bir çalışmaya gerek yok.'' sözlerini kullandı.

Seyyanen zam nedir?

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır.

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