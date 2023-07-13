BIST 6.376
DOLAR 26,15
EURO 29,16
ALTIN 1.651,24
HABER /  EKONOMİ

13 Temmuz 2023 Dolar ve Euro'da yükseliş devam ediyor! Bitcoin 30 bin sınırının üzerinde...

13 Temmuz 2023 Dolar ve Euro'da yükseliş devam ediyor! Bitcoin 30 bin sınırının üzerinde...

Dolar ve Euro haftanın yeni işlem gününe nasıl başladı? Dolar geçtiğimiz cuma günü 26,19'u görerek rekor kırmış ardından gerilemişti. Bitcoin'de son durum ne? İşte yatırımcıların yakından takip ettiği rakamlar...

Abone ol

 İstanbul serbest piyasada dolar 26,1520 liradan, avro 29,1160 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,1500 liradan alınan dolar, 26,1520 liradan satılıyor. 29,1140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,1160 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,1500 lira, avronun satış fiyatı ise 29,0260 lira olmuştu.

Son 24 saatte en çok yükselen oldu! Bitcoin'de son rakam

Bitcoin/USDT yazım esnasında 30.32dolardan, Türk lirası karşısında ise 796.689 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.868, BNB (BNB) 243, dolar civarlarında bulunuyor. Son 24 saatlik periyotta Kaspa (KAS) en çok yükselen altcoin oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İbrahim Tatlıses'ten Beren Gökyıldız'a olay kilo yorumu! Serap Paköz çıldırdı: "Şiddete meyilli eli dursa ağzı durmaz"
İbrahim Tatlıses'ten Beren Gökyıldız'a olay kilo yorumu! Serap Paköz çıldırdı: "Şiddete meyilli eli dursa ağzı durmaz"
Abdulkadir Selvi'den emekli maaşına zam kulisi! Erdoğan Bahçeli görüşmesi
Abdulkadir Selvi'den emekli maaşına zam kulisi! Erdoğan Bahçeli görüşmesi
15 Temmuz resmi tatil mi, memurlar idari izinli mi sayılacak?
15 Temmuz resmi tatil mi, memurlar idari izinli mi sayılacak?
13 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller yeni listesi, hangi iller var?
13 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller yeni listesi, hangi iller var?
Kılıçdaroğlu hakkındaki o iddiaları yalanladı! Levent Gültekin: Kemal beyle yüzleşmeye hazırım
Kılıçdaroğlu hakkındaki o iddiaları yalanladı! Levent Gültekin: Kemal beyle yüzleşmeye hazırım
Firari DHKP/C’li İstanbul’da yakalandı
Firari DHKP/C’li İstanbul’da yakalandı
Yarı çıplak halde öldü bulundu! Bursa'da kan donduran olay
Yarı çıplak halde öldü bulundu! Bursa'da kan donduran olay
Alevlerin yükseldiğini gören telefona sarıldı! Panik yaşandı
Alevlerin yükseldiğini gören telefona sarıldı! Panik yaşandı
Sabah saatlerinde sallandı! Panik yaşandı AFAD'dan açıklama var
Sabah saatlerinde sallandı! Panik yaşandı AFAD'dan açıklama var
15 Ekim'e kadar yasaklandı! Açıklama yapıldı
15 Ekim'e kadar yasaklandı! Açıklama yapıldı
Harçlara yüzde 50 zam en uygun pasaport harcı belli oldu
Harçlara yüzde 50 zam en uygun pasaport harcı belli oldu
Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışma bekçilerin müdahalesiyle durduruldu
Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışma bekçilerin müdahalesiyle durduruldu