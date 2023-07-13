13 Temmuz 2023 Dolar ve Euro'da yükseliş devam ediyor! Bitcoin 30 bin sınırının üzerinde...

Dolar ve Euro haftanın yeni işlem gününe nasıl başladı? Dolar geçtiğimiz cuma günü 26,19'u görerek rekor kırmış ardından gerilemişti. Bitcoin'de son durum ne? İşte yatırımcıların yakından takip ettiği rakamlar...

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İstanbul serbest piyasada dolar 26,1520 liradan, avro 29,1160 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,1500 liradan alınan dolar, 26,1520 liradan satılıyor. 29,1140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,1160 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,1500 lira, avronun satış fiyatı ise 29,0260 lira olmuştu.

Son 24 saatte en çok yükselen oldu! Bitcoin'de son rakam

Bitcoin/USDT yazım esnasında 30.32dolardan, Türk lirası karşısında ise 796.689 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.868, BNB (BNB) 243, dolar civarlarında bulunuyor. Son 24 saatlik periyotta Kaspa (KAS) en çok yükselen altcoin oldu.