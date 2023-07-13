Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışma bekçilerin müdahalesiyle durduruldu

Fatih'te akşam saatlerinde iki grup arasında bir silahlı çatışma yaşandı. Ölü veya yaralı olmayan olay, bekçilerin müdahalesi sayesinde durduruldu.

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Olay akşam saat 22.30 sıralarında Fatih Saraç İshak Mahallesi Türkeli Caddesi'nde meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişilerden oluşan iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Daha sonrasında iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Çok sayıda ateş açılmasına rağmen olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Yaşanan çatışmaya Fatih Belediyesine bağlı gece bekçileri ilk müdahaleyi gerçekleştirirken şüphelilerin bir kısmı olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Ekipler çatışmanın yaşandığı bölgeyi şeritle kontrol altına aldı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde gece bekçisinin çatışmaya sebep olan gruplara karşı uyarı atışı yaptığı görülmekte. Çevredeki esnafların güvenlik kamerası görüntülerini araştıran polis görevlilerinin olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.