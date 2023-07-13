Emekli zammı Meclis'te kabul edildi! Yüzde 25 zam yapılacak, en düşük emekli maşı 7 bin 500 TL kalacak

Emekli maaşlarına ilişkin düzenleme dün Meclis'te görüşülerek kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte emekli aylıklarına yüzde 25 zam gelmesi kesinleşirken, emeklilerde heyecana neden olan "8 bin 77 TL seyyanen zam" başka bir bahara kaldı. En düşük emekli aylığı da 7 bin 500 TL olarak uygulanmaya devam edilecek.

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TBMM Genel Kurulu'nda, memur emeklilerinin aylıklarında artış öngören düzenleme AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Yüzde 25 zam teklifi yeterli bulunmamıştır. Her emekliye 8 bin 77 TL seyyanen zam verilmesi teklifimizdir" çıkışıyla heyecanlanan emeklilerin umutları çabuk söndü. Emekli zammı, muhalefetin en düşük aylığın asgari ücret düzeyinde olması önerisine karşı AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile yüzde 25 olarak kabul edildi.

Emekli zammı yüzde 25 oldu...

Torba yasadaki memur emekli zammını yüzde 19.77'de yüzde 25'e çıkaran teklifin ikinci maddesi AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Madde ile memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 25 oranında ek zam yapılıyor. Onun dışında herhangi bir seyyanen zam teklifi gelmedi.

MHP o çıkışı hatırlattı ama teklif vermedi

TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP lideri Bahçeli’nin önceki günkü talebini yineledi. Bahçeli, "Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz şudur: 8 bin 77 TL’lik seyyanen zam yapılmalı” demişti.

Muhalefet en düşük aylığa şerh koydu

7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi teklifi ise kabul edilmedi. Muhalefet en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını önererek, düzelemeye muhalefet şerhi koydu. Şerhte "Bu konuda söz konusu artış oranının yüzde 34 olarak tespiti ve en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi konusunda verdiğimiz önergeler kabul görmemiştir.” denildi.