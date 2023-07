Biden'dan F-16 açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

ABD Başkanı Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin konuştu. Biden, "ABD'nin Türkiye'ye F-16'ları satacağına inancım tam" dedi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Biden, Türkiye'ye modernize edilmiş F-16 satışına ilişkin soruyu cevapladı.

Biden, ABD'nin Türkiye'ye F-16'ları satacağından "emin" olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Biden, Twitter adresinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Biden, "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz. Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz." notunu düştü.

Yesterday, Türkiye reached a historic agreement on the admission of Sweden into NATO. President Erdoğan, thank you for your courage, leadership, and diplomacy.



This summit reaffirms our commitment to the NATO defense, and I hope we can continue to make it even stronger. pic.twitter.com/RVfPIVrLr6