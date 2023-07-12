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Biden'dan F-16 açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Biden'dan F-16 açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

ABD Başkanı Joe Biden, "ABD'nin Türkiye'ye F-16'ları satabileceğine inancım tam" açıklamasını yaptı.

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ABD Başkanı Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin konuştu. Biden, "ABD'nin Türkiye'ye F-16'ları satacağına inancım tam" dedi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Biden, Türkiye'ye modernize edilmiş F-16 satışına ilişkin soruyu cevapladı.

Biden, ABD'nin Türkiye'ye F-16'ları satacağından "emin" olduğunu dile getirdi.

Bıden'dan Erdoğan'a teşekkür

ABD Başkanı Biden, Twitter adresinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Biden, "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz. Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz." notunu düştü. 

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