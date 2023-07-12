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Kanada Merkez Bankası faiz oranını yüzde 5'e çıkardı

Kanada Merkez Bankası faiz oranını yüzde 5'e çıkardı

Kanada Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'e çıkardı.

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Kanada Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, parasal sıkılaşmaya devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, politika faizi olarak baz alınan gecelik faiz oranının 25 baz puanlık artışla yüzde 5'e yükseltildiği kaydedildi.

Daha düşük enerji ile mal fiyatlarının etkisiyle küresel enflasyonun hafiflediğine işaret edilen açıklamada, ancak güçlü talebin ve sıkı iş gücü piyasalarının hizmet sektöründe kalıcı enflasyonist baskılara neden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, büyük merkez bankalarının enflasyonla mücadele için daha fazla faiz artışının gerekebileceğinin sinyallerini verirken, Kuzey Amerika ve Avrupa'da tahvil faizlerinin artmasıyla birlikte küresel finansal koşulların sıkılaştığı ifade edildi.

Ülkede enflasyonun gelecek yıl yüzde 3 civarında seyredeceği tahmin ediliyor

Kanada ekonomisinin talepteki daha fazla ivmeyle beklenenden daha güçlü olduğu belirtilen açıklamada, Banka'nın faiz oranlarındaki kümülatif artış karşısında tüketici harcamalarının yavaşlamasını beklerken, son dönemdeki perakende ticaret ve diğer verilerin ekonomide daha kalıcı bir talep fazlası olduğuna işaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yüksek faiz oranlarının etkisiyle ekonomik büyümenin bu yılın ikinci yarısında ve gelecek yılın ilk yarısında yavaşlamasının öngörüldüğü belirtilerek, Kanada ekonomisinin 2023'te yüzde 1,8 ve 2024'te yüzde 1,2 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Kanada'da enflasyonun geçen yaz ulaştığı yüzde 8,1'lik zirvenin ardından mayıs ayında yüzde 3,4'e gerilediği anımsatılan açıklamada, enflasyonun 2025'in ortalarında kademeli olarak yüzde 2'ye düşmeden önce gelecek yıl yüzde 3 civarında seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Banka yönetiminin enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlemesinin durarak fiyat istikrarına dönüşü tehlikeye atabileceğinden endişe duymaya devam ettiği aktarıldı.

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