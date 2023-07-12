Tanju Özcan'ın değişim yürüyüşü sonunda CHP Genel Merkezi önünde istifa sesleri

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 10'uncu gününde genel merkeze ulaştı. Özcan, genel merkez binası önünde yaptığı açıklamada, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesini eleştirdi.

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Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 12'nci seçim hezimetinin ardından partililerden istifa çağrıları aldı. En yakınındaki isimlerden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da değişim mesajı vererek parti içerisinde tansiyonu yükseltti.

Kılıçdaroğlu ise söylentilere aldırış etmeden 'görevimin başındayım' mesajı verdi.

Adalet ve değişim yürüyüşüne çıktı

Partide istifa çağrısında bulunan isimlerden biri de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Özcan, harekete geçerek günler öncesinden duyurduğu 'Adalet ve Değişim’ yürüyüşünü başlattı. Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Özcan, yürüyüşün 10'uncu günde Başkent'e vardı.

Kılıçdaroğlu aleyhine slogan attılar

Burada Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Merkezi'ne geçti.

Özcan'ı burada coşkulu bir kalabalık karşıladı. Merkez binasının önünde toplanan kalabalık, 'Kılıçdaroğlu istifa' ve 'Diktatör Kemal' sloganları attı.

Gerilim devam ederken Özcan, buraya geldiği aracın üzerinden yere koltuk fırlatarak tepkisini sürdürdü.

Özcan'ın görüşmek istediği Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün, TİP Milletvekili Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret etmek için İstanbul'a gitti.

Kılıçdaroğlu'na istifa tepkisi

Genel merkez önünde kendisini karşılayan kalabalığa hitaben bir konuşma gerçekleştiren Özcan, Kılıçdaroğlu'nun kaybedilen seçimin ardından istifa etmemesini eleştirdi.

Özcan, "Ben zannettim ki seçimi kaybedince koltuğu bırakacak ama yapmadı. Yunanistan’da bile seçimi kaybeden Çipras bıraktı. Bizde ise bir şey olmamış gibi devam ediliyor" dedi.

Özcan'ın konuşması sık sık "Diktatör Kemal" sloganlarıyla kesildi.

Özcan, özetle şöyle konuştu:

"Çevresinde de yeterince yalakaları var; ‘şöyle başarılı olduk, böyle başarılı olduk’ diyorlar. Şimdi size ilk kez duyacaklarınızı anlatıyorum; Genel Başkanla TBMM’deki odasında konuştum. ‘Sayın genel başkan size kazanamazsınız demiyorum, yüzde 50 şansınız var ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın veya İBB Başkanımızın yüzde 99 şansı var.’ Bunu defalarca söyledim.

Bana cevaben dedi ki; İstanbul ve Ankara’yı 9 ay süreyle AKP’ye devredemeyiz. İstanbul ve Ankara’yı AKP’ye 9 ay teslim etmemek için Türkiye’nin 5 yılını devrettiniz.

Peki kendini nasıl aday yaptırdı? İster kızın ister kızmayın; Altılı Masa’yı kurdu, daha sonra da yüzde 1 oy alamayan partilerin genel başkanlarına Cumhurbaşkanı yardımcılığı verdi, bakanlıklar verdi 40 milletvekili verdi ve kendisini onlara aday ilan ettirdi.

Soruyorum size adayı belirlerken teşkilatın önerisi alındı mı? Yazık değil mi bu kaprisler nedeniyle ülkenin 5 yılını kaybettik."