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Amasya'da yangın: 10 ton saman küle döndü

Amasya'da yangın: 10 ton saman küle döndü

Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangın sonucu 10 ton saman kullanılamaz hale geldi.

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Uluköy köyünde hayvancılık yapan Fahri Sarı'nın ahırının yanında bulunan boş alanda depoladığı saman, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye Taşova Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve köy muhtarlığına ait araçlarla yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.

Uluköy Köyü Muhtarı Abdullah Çoşkun, yangında yaklaşık 10 ton samanın kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Yangında 25 kilogramlık 400 yüz balya yandı. Üzücü bir olay ama sevindirici olan can kaybının olmaması" dedi.

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