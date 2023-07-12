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Çin, Pekin-Moskova ilişkisine yönelik NATO'nun eleştirilerini reddetti

Çin, Pekin-Moskova ilişkisine yönelik NATO'nun eleştirilerini reddetti

Çin, NATO'nun, Moskova-Pekin ilişkisinin "kurallara dayalı uluslararası düzeni" tehlikeye attığına yönelik eleştirisine tepki gösterdi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında, Çin-Rusya ikili ilişkilerinin "bağlantısızlık", "karşı karşıya gelmeme" ve üçüncü tarafları hedef almama" ilkelerine dayandığını belirterek NATO'nun suçlamasını reddetti.

Çin'in Avrupa Birliği Misyonundan yapılan yazılı açıklamada da Çin'in, NATO'nun Asya-Pasifik bölgesinde "doğuya yayılma" politikasına şiddetle karşı çıktığı ve ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve menfaatini savunacağı ifade edildi.

NATO bildirisi

Litvanya'nın başkenti Vilnius'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde dün yayımlanan bildiride, Çin'e yönelik değerlendirmeler de yapılarak Çin'in iddialı ve cebri politikalarının NATO'nun çıkarlarına, güvenliğine ve değerlerine karşı zorluk oluşturduğu belirtilmişti.

Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın derinleşmesine dikkati çekilen bildiride, bu iki ülke "kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalamak" ile itham edilmişti.

Çin'e Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Rusya'nın savaşını kınama çağrısı yapılmış, Çin'in Rusya'ya silah desteği vermemesi istenmişti.

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