Huawei'nin ilk yerel bulut servisi Huawei Cloud tanıtıldı

Huawei'nin Türkiye'deki yerel bulut servislerinin tanıtıldığı Huawei Türkiye Bulut Zirvesi, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi.

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Zirveye, kamu yetkilileri, farklı sektörlerin üst düzey yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Huawei yöneticileri, etkinlik kapsamında yaptıkları konuşmalarda, endüstriler için bulut servislerinin önemi ve faydalarının altını çizdi.

"Türkiye'de bulunan veri merkezlerinin sayısını artıralım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, verinin çok hızlı tüketilmeye başlandığı bu dönemde, veri merkezlerinin ihtiyaçlara çok hızlı bir şekilde yanıt vermek zorunda olduğunu, bunun da sürekli verinin arttığı bir dünyada yapılması gerektiğini kaydetti.

Sayan, dünyada veri trafiğini saklayan, yönlendiren, irili ufaklı merkez sayısının 10 milyona yaklaştığını ve bu merkezlerin 2 milyar metrekareye yakın fiziki bir alanı kapladığının tahmin edildiğini aktardı.

Veri merkezleri ve bulut bilişimin güvenliğinin hem kurumlar hem de bireyler açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Bulut bilişim sistemlerinde yeterli önlemler alınmadığında büyük saldırılar yapılabiliyor. Sistemlerin bütününe zarar verilebilmekte, tahsis edilen kaynaklar kullanıcıların bilgisi dışında değiştirilebilmekte ve hassas verilere yetkisiz erişim sağlanabilmektedir. Bulut bilişim hizmet sağlayıcıları tarafından kullanıcılarının güvenliklerinin sağlanmasına yönelik teknik ve hukuki önlemlerin alınması, risklerin etkilerinin azaltılması açısından önem arz ediyor. Ülkemizde de veri merkezleri büyük bir hızla büyüyor.

Yakın gelecekte veri merkezlerinin büyüklüğünün 400 bin metrekareye ulaşması bekleniyor. Bu önemli teknolojik hizmetler, yerel dijitalleşme sürecini hızlandırmak için daha eksiksiz bir dijital altyapı ve yetenek ekosistemi oluşturmaya devam ediyor. Huawei'ye bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kurulan veri merkezinin sektörün diğer aktörleri için de örnek olmasını ve ülkemizde kısa süre içinde daha çok veri merkezinin kurulmasını temenni ediyorum. Uluslararası şirketlere de buradan çağrı yapmak istiyorum; biz 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' diyoruz. Lütfen, Türkiye'de bulunan veri merkezlerinin sayısını artıralım."

Huawei Avrupa Başkanı Jim Lu da Türkiye'nin öncü ve yenilikçi bir ülke olduğunu, Türkiye ve Huawei'in 20 yılı aşkın süredir birlikte büyümesinden gurur duyduklarını belirtti.

Lu, "İşletmelerin buluta geçişlerini hızlandırmalarına ve bulut özelinde inovasyon yapmalarına yardımcı olmaya hazırız. Huawei Cloud Türkiye'de hizmet vermeye başladığından bu yana, günden güne daha fazla müşteriyle buluştuk. Tüm bu müşterilerimizle iş ortağı olmaktan ve dijitalleşmelerine yardımcı olmaktan onur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye genel bulut çağına adım attı"

Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi ise "Türkiye'de, Türkiye için" sloganına vurgu yaptı. Shi, dijital bir Türkiye için bulut temelini inşa etmek, Huawei Cloud'un Türkiye'ye yönelik önemli taahhütlerinden birinin yerine getirilmesi açısından önemli bir girişim olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin bugün genel bulut çağına adım attığını belirten Shi, şunları kaydetti:

"Huawei, 21 yıldır bu topraklarda hizmet veriyor ve Türkiye'nin bilişim altyapısına katkıda bulunmak üzere kararlı bir şekilde çalışıyor. Huawei'nin, İstanbul ve Ankara'daki ofislerinde, yüzde 90'ından fazlası yerel çalışanlardan oluşan 1.700'den fazla personeli bulunuyor. Huawei, böylece dolaylı olarak Türkiye'de 8 binden fazla kişiye istihdam yaratıyor. Türkiye, Huawei'nin vizyonuyla da son derece uyumlu bir biçimde, 'yeşil ve dijital'i ulusal stratejisinin merkezinde konumlandırıyor."

Huawei Cloud Avrupa Başkanı Tim Tao, yeni bulut servislerinin 3 ay içinde kullanıma hazır hale geleceğini bildirdi. Tao, günümüzün hızla gelişen teknolojik ortamında, Türkiye'deki kamu ve özel sektör işletmeleri için bulut bilişim, 5G bağlantısı ve yapay zeka gibi dijital teknolojilerin geleceği yeniden şekillendireceğini belirtti.

Dijital ekonominin GSYH'nin yaklaşık üçte birini, genel büyümenin ise üçte ikisini oluşturduğunu vurgulayan Tao, şunları kaydetti:

"Günümüzde dijital teknolojiye yapılan 1 dolarlık bir yatırım, dijitalleşme sürecinde 3 dolarlık bir büyüme yaratma potansiyeline sahiptir. Dijital teknolojinin kurumsal gelir üzerindeki etkisi de aynı derecede önemlidir. 8 bin 300 şirketten oluşan küresel bir örneklemde, dijital teknolojiyi benimseme konusunda ön sıralarda yer alanlar, en alttaki yüzde 25'lik gruba kıyasla gelir artışında 5 kat gibi önemli bir artış elde ediyor."

"Huawei, Türkiye'nin dijital gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor "

Huawei Avrupa Bulut İş Grubu Başkan Yardımcısı Frank Ma ise işletmelerin buluttan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olacağını aktararak, veri, yapay zeka, uygulama modernizasyonu ve yerel bulut hizmetleri gibi Huawei Cloud kapsamında yer alan dijital uygulamaların önemine dikkati çekti.

Ma, Huawei Cloud'un Ankara'da devreye almayı planladığı afet müdahale merkezi hakkında da bilgi paylaştı.

Huawei Türkiye Bulut Zirvesi kapsamında, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yöneticileri de Huawei Cloud ve yerel bulut ekosistemine yönelik değerlendirmelerini paylaştı. Huawei Cloud yöneticileri, zirve boyunca, "Her Şeyi Bir Servis Olarak Dijitalleştirme" vizyonuna vurgu yaptı. Huawei, yeni bulut servisleriyle Türkiye'nin dijital gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.